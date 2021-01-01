دراسة : أنماط المشي تقدم مؤشرات للتنبؤ بإحتمالات الوفاة

أظهرت دراسة علمية حديثة أن مراقبة أنماط نشاط المشي، بإستخدام الهواتف الذكية، يمكن أن تقدم مؤشرات للتنبؤ باحتمالات الوفاة خلال 5 سنوات.
وأشارت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة «PLOS Digital Health» أنه تم استخدام مستشعرات الحركة في الهواتف الذكية لمدة أسبوع؛ لاستنباط بيانات حول نمط المشي، والتنبؤ بمخاطر الوفاة.
وأشار "بروس شاتز" المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ علم المعلومات بجامعة إلينوي بالولايات المتحدة: إلى أن خطر الوفاة هو احتمال موت الشخص خلال 5 سنوات، متوقعاً أنّ تكون هذه المخاطر أكثر دقة في المستقبل.
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