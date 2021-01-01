دراسة : أنماط المشي تقدم مؤشرات للتنبؤ بإحتمالات الوفاة

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المشي

أظهرت دراسة علمية حديثة أن مراقبة أنماط نشاط المشي، بإستخدام الهواتف الذكية، يمكن أن تقدم مؤشرات للتنبؤ باحتمالات الوفاة خلال 5 سنوات.

وأشارت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة «PLOS Digital Health» أنه تم استخدام مستشعرات الحركة في الهواتف الذكية لمدة أسبوع؛ لاستنباط بيانات حول نمط المشي، والتنبؤ بمخاطر الوفاة.

وأشار "بروس شاتز" المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ علم المعلومات بجامعة إلينوي بالولايات المتحدة: إلى أن خطر الوفاة هو احتمال موت الشخص خلال 5 سنوات، متوقعاً أنّ تكون هذه المخاطر أكثر دقة في المستقبل.

ورصد الباحثون مخاطر الوفاة من خلال تحليل الحركات المميزة أثناء المشي العادي، لـ 100 ألف شخص في المملكة المتحدة، وحققت الدراسة استفادة من تجارب سريرية صغيرة سابقة، استخدمت فيها مستشعرات الهواتف الذكية.

وتحقق الباحثون من نجاح النماذج التنبؤية لمخاطر الوفيات باستخدام 6 دقائق فقط يومياً من المشي الثابت الذي تم جمعه بواسطة مستشعرات تحاكي الهواتف الذكية.

المصدر: بوابة دار المعارف

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