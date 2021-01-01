قد يسبب الحقن العضلي في مكان خاطئ للشلل الرخو



الشلل الرخو الشلل الرخو

الشلل الرخو الحاد ( AFP ) هو مرض عصبي نادر ولكنه خطير يحدث عادة بسبب التهاب النخاع الشوكي، المعروف باسم التهاب النخاع الرخو الحاد ( AFM )، ويسبب AFP و AFM ضعفًا في الذراعين أو الساقين أو الوجه، وفي الماضي كان الشلل الرخو ناتجًا بشكل شائع عن عدوى فيروس شلل الأطفال.



نجاح برنامج التطعيم يعني أن شلل الأطفال أصبح الآن نادرًا جدًا على المستوى الدولي وتم القضاء عليه في المملكة المتحدة؛ ومع ذلك قد يكون AFP مرتبطًا بالعدوى الفيروسية الأخرى بما في ذلك الفيروسات المعوية غير شلل الأطفال.



فتعتبر حقنة العضل التي تؤخذ بشكل خاطئ تسبب مشكلة صحية كبيرة وعلاجها يأخذ وقتا كبيرا.

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وأكد الدكتور محمود سامي، طبيب أمراض الباطنة والكلى أن هناك مبادئ عامة عند إعطاء الحقن العضلي أولها أن تحترس من أن تجرح نفسك أو تتسبب لنفسك في نقل عدوي، وأيضا الحذر من التسبب في أذي أو نقل عدوى للمريض.وأضاف سامي، أن الأمر الثاني هو التأكد من أنها الحقنة الصحيحة للمريض، والتأكد من طريقة إعطاء الحقنة إذا كان لها إرشادات خاصة كما يجب أيضا تطبيق قواعد منع العدوى والتخلص الآمن من المخلفات الطبية خاصة السرنجات.وأوضح أخصائي الباطنة، أن خطورة إعطاء الحقنة في مكان خاطئ تتفاوت حسب مكان الحقن وأيضا الدواء الذي تم حقنه، وهذا الضرر يتراوح بين خلل في الإحساس في الساق، ويمكن أن يصل إلى حالة شلل، لافتا إلى أن الأطفال هم الأكثر عرضة للخطر لأنهم يمكن أن ينتج عنها تليف في العصب ويتسبب في ضرر طويل المدى (حالة شلل رخو).ولفت سامي إلى أن هناك إحصائيات تؤكد أن 12% من حالات الشلل الرخو تكون بسبب الحقن العضلي الخاطئ، لذا يوصى للأطفال الأقل من 5 سنوات أن يكون الحقن في الكتف أو الفخذ.واوضح الدكتور محمود سامي ان هناك بعض الأعراض التي تظهر عند الحقن العضلي الخاطئ ومن قبل غير المختصين مثل الشعور بالتنميل، او الخدر في العضلة، استمرار النزيف وعدم توقفه، احمرار مكان الحقن، التهاب العضلة بشظة، تورم المنطقة، تورم في الوجه، ضيق التنفس، وفقدان القدرة على تحريك العضلة.وتظهر أعراض الحقن العضلي الخاطئ في الحالات التالية:- تلوث أدوات الحقن بدءا من يد الشخص الذي يحقن الدواء، إلى تلوث الإبرة أو مكان الحقن.- وجود حساسية لدى المريض تجاه أحد مكونات الدواء، لذلك يجب الاهتمام بعمل اختبار الحساسية للأدوية التي تطلب ذلك في نشرتها.- اختيار المكان الخاطئ للحقن والذي من الممكن أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة تصل إلى الإصابة بالشلل الرخو.