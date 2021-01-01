زيت الخروع.. يعالج الالتهابات والأفضل لشعرك وبشرتك



زيت الخروع زيت الخروع



زيت الخروع يشتهر بتأثيره القوي في إنبات الرموش والحواجب، ولكن قد لا يعلم الكثيرين فوائد زيت الخروع في علاج بعض الامراض، والتخلص من العديد من مشاكل البشرة والشعر، فقط من خلال الاستدامة في استخدامه.



فوائد زيت الخروع

ويقدم خبير التداوي بالأعشاب محمد سلام، في السطور التالية، أهم فوائد زيت الخروع للشعر، وكذلك مجموعة من الاستخدامات الجمالية والطبية لزيت الخروع، والتي ستجعلك تستغنين عن الكثير من مستحضرات التجميل في المقابل.



لعلاج التورم

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يحتوي زيت الخروع على خصائص مضادة للالتهابات، لأنه يزيد من تدفق الدم إلى أنسجة الدم، وبالتالي يقلل من التورم.فقط قومي بتدليك المناطق المتضررة بزيت الخروع مرتين في اليوم.فوائد زيت الخروع للشعر وزيادة كثافة الشعريحفز زيت الخروع نمو بصيلات ومنابت الشعر، ويمكنك استخدامه في الاماكن الفارغة من الشعر، على أن يتم تدليك فروة الرأس به كل يوم، غما قبل النوم، ثم يغسل صباحا، أو خلال اليوم لحوالي 3 ساعات، ثم يغسل الشعر جيدا.علاج مشاكل الشعر كلهايخلصك زيت الخروع من قشرة الشعر والحكة، كذلك يحمي الشعر من الشيب، ويعالج تساقط الشعر، ويعال جالتهابات فروة الرأس.فوائد زيت الخروع للحواجب والرموشلتكثيف الحواجب والرموشيمكنك وضع زيت الخروع في زجاجة ماسكرا فارغة، بعد التأكد من غسلها جيدا، وتستخدمي زيت الخروع على رموشك وحواجبك يوميا قبل النوم، وستبهرك النتيجة بعد حوالي شهر من الاستخدام اليومي.ستلاحظين زيادة كثافة رموشك وحواجبك.فوائد زيت الخروع للبشرة والجلدمحاربة الالتهاباتيحتوي زيت الخروع على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات، لذلك يمكن وضعه على الجلد لاستعادة نضارته، ويمكنه علاج الالتهاب وتهيج البشرة والحكة أيضا.جفاف الجلديستخدم هذا الزيت كعلاج لجفاف الجلد، كما أنه يساعد الجلد في الحفاظ على مستويات الرطوبة وهذا يساعد على منع الجفاف.الكعوب المتشققةإذا كنتِ تعاني من تشقق الكعوب، فيمكنك تجربة هذا الزيت، بوضعه على الأماكن الجافة المتشققة، وتركه لفترة ليمتصه الجلد، ثم ضعي قدميك لبعض الوقت في ماء دافئ، وستلاحظين الفرق.حب الشبابإذا كنت تعاني من حب الشباب، فضعي زيت الخروع على المنطقة المصابة بانتظام، فسيساعد على التخلص منه تدريجيا.الندوبإذا كان لديك أي ندوب على الجلد، حاولي تدليكها بزيت الخروع، فجلدك سيتغير تدريجيا، حتى تختفي الندوب.