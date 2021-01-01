فيريرا يغيب عن المؤتمر الصحفي لمباراة سيراميكا

غاب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.
عقوبة وتظلم من الزمالك
وكانت رابطة الأندية المحترفة وقعت غرامة على فيريرا قدرها 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية الانتقادات التي وجهها لطريقة إدارة مسابقة الدوري عقب مباراة فريقه أمام سموحة في الجولة الأولى لبطولة الدوري.
وردًا على تلك الغرامة تقدم نادي الزمالك بتظلم رسمي إلى رابطة الأندية احتجاجًا على معاقبة مدربه البرتغالي، كما طالبت إدارة نادي الزمالك المدرب البرتغالي بعدم حضور المؤتمر الصحفي للمباراة وهو ما نفذه المدرب بغيابه عن المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب مباراة سيراميكا.
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