فيريرا يغيب عن المؤتمر الصحفي لمباراة سيراميكا

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غاب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.



عقوبة وتظلم من الزمالك

وكانت رابطة الأندية المحترفة وقعت غرامة على فيريرا قدرها 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية الانتقادات التي وجهها لطريقة إدارة مسابقة الدوري عقب مباراة فريقه أمام سموحة في الجولة الأولى لبطولة الدوري.



وردًا على تلك الغرامة تقدم نادي الزمالك بتظلم رسمي إلى رابطة الأندية احتجاجًا على معاقبة مدربه البرتغالي، كما طالبت إدارة نادي الزمالك المدرب البرتغالي بعدم حضور المؤتمر الصحفي للمباراة وهو ما نفذه المدرب بغيابه عن المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب مباراة سيراميكا.

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وفي سياق آخر احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني مع الجماهير الموجودة باستاد القاهرة الدولي بالفوز على فريق سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الدوري الممتاز.مطالبة بالفوز بالسوبروطالبت الجماهير، اللاعبين بضرورة بالفوز بلقب السوبر المحلي أمام الأهلي، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، ليرفع أبناء ميت عقبة رصيدهم إلى 6 نقاط يحتلون بها صدارة الدوري الممتاز.