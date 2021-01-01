زى المحترفين .. طريقة عمل الأرز بالبشاميل

آخر الأخبارالأسرة والطفل › زى المحترفين .. طريقة عمل الأرز بالبشاميل

صورة الخبر: الأرز بالبشاميل
الأرز بالبشاميل


يعد الأرز بالبشاميل من الأكلات الشهية التى يحبها جميع الأشخاص وفى نفس الوقت يمكن الأستعانة بها فى العزومات والمناسبات المختلفة
نقدم لكم طريقة عمل الأرز بالبشاميل من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الأرز بالبشاميل
أرز
خضار
مشكل لحم مفروم
بصل
ثوم
دقيق
كريمة لباني
لبن
سمنة
اعشاب
مرقة
ملح
فلفل اسود
بهارات

طريقة عمل الأرز بالبشاميل
* اسلقي الأرز فى وعاء بها ماء مغلى وسمنة ومرقة بحيث يكون نصف نضج
* شوحى البصل مع مكعب مرقة وملح وفلفل أسود فى طاسة بها سمن على النار ثم اجرشي الكوسة باستخدام كبة كهربائية

* اضيفي اللحم المفروم الى البصل ثم ضيفي الخضار المجروش والجزر والبسلة واتركيها على النار حتى النضج

طريقة عمل البشاميل

* فى طاسة بها سمنة على النار ضعي دقيق ولبن وكريمة لباني وقلبيهم جيدا باستمرار حتى يصبح قوامها مناسب وخفيف قليلا

* ضعي طبقة من الأرز في طاجن الفرن ثم ضيفي اللحم المفروم ثم ارز ثم البشاميل وادخليها الفرن حتى يحمر وجهها ثم قدمي الأرز بالبشاميل

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على زى المحترفين .. طريقة عمل الأرز بالبشاميل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98302

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager