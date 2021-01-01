زى المحترفين .. طريقة عمل الأرز بالبشاميل



الأرز بالبشاميل الأرز بالبشاميل



يعد الأرز بالبشاميل من الأكلات الشهية التى يحبها جميع الأشخاص وفى نفس الوقت يمكن الأستعانة بها فى العزومات والمناسبات المختلفة

نقدم لكم طريقة عمل الأرز بالبشاميل من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير الأرز بالبشاميل

أرز

خضار

مشكل لحم مفروم

بصل

ثوم

دقيق

كريمة لباني

لبن

سمنة

اعشاب

مرقة

ملح

فلفل اسود

بهارات



طريقة عمل الأرز بالبشاميل

* اسلقي الأرز فى وعاء بها ماء مغلى وسمنة ومرقة بحيث يكون نصف نضج

* شوحى البصل مع مكعب مرقة وملح وفلفل أسود فى طاسة بها سمن على النار ثم اجرشي الكوسة باستخدام كبة كهربائية

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* اضيفي اللحم المفروم الى البصل ثم ضيفي الخضار المجروش والجزر والبسلة واتركيها على النار حتى النضجطريقة عمل البشاميل* فى طاسة بها سمنة على النار ضعي دقيق ولبن وكريمة لباني وقلبيهم جيدا باستمرار حتى يصبح قوامها مناسب وخفيف قليلا* ضعي طبقة من الأرز في طاجن الفرن ثم ضيفي اللحم المفروم ثم ارز ثم البشاميل وادخليها الفرن حتى يحمر وجهها ثم قدمي الأرز بالبشاميل