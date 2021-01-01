امتحانات رابعة وخامسة ابتدائي على فيسبوك .. التعليم تحذر من تداول جدول وهمي



امتحانات رابعة وخامسة ابتدائي امتحانات رابعة وخامسة ابتدائي

انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة لجدول منسوب لوزارة التربية والتعليم، يزعم ناشروه أنه جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الرابع والخامس الابتدائي، المعلن من وزارة التربية والتعليم لجميع مدارس الجمهورية.



وأكد شادي عبد الله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن هذا الجدول المتداول لا أساس له من الصحة، ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم به على الإطلاق.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل بجميع المدارس ليست امتحانات مركزية، وبالتالي لا تضع وزارة التربية والتعليم جداولها.

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وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية يتم تداولها على السوشيال ميديا، مشددا على أن مثل هذه الجداول الوهمية غرضها فقط إثارة الجدل والبلبلة وإرباك الطلاب وأولياء الأمور.كما نفت وزارة التربية والتعليم شائعة ترحيل مقرر امتحانات شهر أكتوبر لطلاب المدارس لشهر نوفمبر لطلاب المنهج الجديد "الصفين الرابع والخامس الابتدائي" كالعام الماضي.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يتم ضم مقررات أكتوبر ونوفمبر في امتحان واحد لطلاب المنهج الجديد"الصفين الرابع والخامس الابتدائي".وقالت وزارة التربية والتعليم: "سيتم عقد امتحانات شهر أكتوبر لطلاب المنهج الجديد "الصفين الرابع والخامس الابتدائي" في المنهج المقرر الذي تم شرحه في شهر أكتوبر فقط دون ضم مقرر شهر نوفمبر فيه".جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم حددت في القرار الوزاري أدوات التقييم بالصفين الرابع والخامس الابتدائي في العام الدراسي الجديد 2022/2023، مشيرة إلى أنه سيتم عقد 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد.وحسب القرار الوزاري، فإن الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط.وأكد القرار الوزاري أن الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط.ويخصص لعقد كل اختبار من الاختبارين السابقين فترة دراسية واحدة، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم في الأسبوع الأخير من الشهر.أما الاختبار النهائي، فسوف يعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملاً، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي علي مجموع الدرجات الثلاث.وبشأن نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2022، فقد قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيكون هناك ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.اختبار نهاية الفصل الدراسي: يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).وأوضح قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.