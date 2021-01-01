فيديو .. لحظة القصف الروسي لـ موقع عسكري أوكراني



القصف الروسي لـ موقع عسكري أوكراني القصف الروسي لـ موقع عسكري أوكراني





تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو، يرصد لحظة تدمير موقع لقذائف الهاون الأوكرانية في منطقة خاركيف.



ويظهر في الفيديو لحظات قصف روسي استهدف مواقع عسكرية أوكرانية، كما أظهر الفيديو، تصويرا جويا للحظات تدمير مواقع عسكرية أوكرانية أخرى.

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ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزيري الدفاع الروسي والتركي ناقشا الوضع في أوكرانيا خلال عدد من الاتصالات الهاتفية اليوم، الأحد.وقالت الوزارة الروسية إن الوزير سيرجي شويجو كرر مخاوفه التي عبر عنها لوزير الدفاع الفرنسي في وقت سابق من اليوم، الأحد، من أن أوكرانيا قد تستخدم "قنبلة قذرة" لتصعيد الصراع.ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أبلغ شويجو، نظيره التركي، خلوصي أكار، "هواجسه بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة".وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن شويجو، أبلغ نظيره الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، اليوم الأحد، احتمالات استخدام أوكرانيا "قنبلة قذرة"، وحذره من حدوث تصعيد خارج عن السيطرة.وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع ليكورنو، اليوم الأحد، حول إعداد نظام كييف لعملية استفزازية باستخدام ما يسمى بـ"القنبلة القذرة" أو الأسلحة النووية منخفضة القوة.https://twitter.com/i/status/1584218145882923008