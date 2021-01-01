فيديو .. وزير هندي يصفع سيدة بقوة بسبب سندات ملكية



وزير هندي يصفع سيدة وزير هندي يصفع سيدة



وثق مقطع فيديو، لحظة اعتداء وزير هندي في ولاية كارناتاكا على امرأة وصفعها خلال حدث يتم فيه توزيع صكوك ملكية الأرض.



كان الوزير الهندي «في سومانا» من حزب بهاراتيا جاناتا وزير تطوير البنية التحتية لولاية كارناتاكا في قرية هانغالا بمنطقة تشاماراجاناغار، حضر لتوزيع سندات ملكية الأراضي ضمن برنامج عام أطلقته الدولة.



وعندما واجهته امرأة كانت غاضبة من عدم الحصول على سند ملكية، فجأة صفعها الوزير الغاضب بشكل واضح، ولم يعلم أن الكاميرات التقطت الواقعة.

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وكان رد فعل المرأة أغرب، فرغم تعرضها للاعتداء، ظهرت على الفور وهي تلمس قدمي الوزير، وبحسب ما ورد اعتذر سومانا في وقت لاحق.غضب ضد الوزير والحكومةدوعا زعيم المؤتمر رانديب سينغ سورجوالا إلى إقالة الوزير الهندي، وفتح النار على رئيس الوزراء وحزب بهاراتيا جاناتا، حيث قال في بيان بالفيديو: "الغطرسة ذهبت إلى رؤساء وزراء حزب بهاراتيا جاناتا".وأضاف: "رئيس الوزراء يتحدث عن تكريم النساء من مناطق القلعة الحمراء.. هل هذه هي الطريقة التي تحمي بها نساء الهند وتوفرن الأمن لهن؟ رئيس الوزراء، هل ستتصرف الآن وتطرده؟".