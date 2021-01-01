فيديو .. وزير هندي يصفع سيدة بقوة بسبب سندات ملكية

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فيديو .. وزير هندي يصفع سيدة بقوة بسبب سندات ملكية

صورة الخبر: وزير هندي يصفع سيدة
وزير هندي يصفع سيدة


وثق مقطع فيديو، لحظة اعتداء وزير هندي في ولاية كارناتاكا على امرأة وصفعها خلال حدث يتم فيه توزيع صكوك ملكية الأرض.

كان الوزير الهندي «في سومانا» من حزب بهاراتيا جاناتا وزير تطوير البنية التحتية لولاية كارناتاكا في قرية هانغالا بمنطقة تشاماراجاناغار، حضر لتوزيع سندات ملكية الأراضي ضمن برنامج عام أطلقته الدولة.

وعندما واجهته امرأة كانت غاضبة من عدم الحصول على سند ملكية، فجأة صفعها الوزير الغاضب بشكل واضح، ولم يعلم أن الكاميرات التقطت الواقعة.

وكان رد فعل المرأة أغرب، فرغم تعرضها للاعتداء، ظهرت على الفور وهي تلمس قدمي الوزير، وبحسب ما ورد اعتذر سومانا في وقت لاحق.

غضب ضد الوزير والحكومة
دوعا زعيم المؤتمر رانديب سينغ سورجوالا إلى إقالة الوزير الهندي، وفتح النار على رئيس الوزراء وحزب بهاراتيا جاناتا، حيث قال في بيان بالفيديو: "الغطرسة ذهبت إلى رؤساء وزراء حزب بهاراتيا جاناتا".

وأضاف: "رئيس الوزراء يتحدث عن تكريم النساء من مناطق القلعة الحمراء.. هل هذه هي الطريقة التي تحمي بها نساء الهند وتوفرن الأمن لهن؟ رئيس الوزراء، هل ستتصرف الآن وتطرده؟".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. وزير هندي يصفع سيدة بقوة بسبب سندات ملكية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
92268

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager