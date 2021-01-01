فيديو .. وزير هندي يصفع سيدة بقوة بسبب سندات ملكية

وثق مقطع فيديو، لحظة اعتداء وزير هندي في ولاية كارناتاكا على امرأة وصفعها خلال حدث يتم فيه توزيع صكوك ملكية الأرض.
كان الوزير الهندي «في سومانا» من حزب بهاراتيا جاناتا وزير تطوير البنية التحتية لولاية كارناتاكا في قرية هانغالا بمنطقة تشاماراجاناغار، حضر لتوزيع سندات ملكية الأراضي ضمن برنامج عام أطلقته الدولة.
وعندما واجهته امرأة كانت غاضبة من عدم الحصول على سند ملكية، فجأة صفعها الوزير الغاضب بشكل واضح، ولم يعلم أن الكاميرات التقطت الواقعة.
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