ذراعه ستتوقف عن الكتابة للأبد .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ سلمان رشدي



سلمان رشدي سلمان رشدي





أكد وكيل أعمال الكاتب سلمان رشدي أنه فقد بصره بإحدى عينيه واستخدامه لإحدى يديه بعد الهجوم الذي تعرض له أثناء استعداده لإلقاء محاضرة في ولاية نيويورك قبل شهرين.





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وتعرض المؤلف البالغ من العمر 75 عامًا، والذي تلقى تهديدات بالقتل من إيران في ثمانينيات القرن الماضي بعد نشر روايته “آيات شيطانية" للطعن في الرقبة والجذع أثناء صعوده إلى المسرح لإلقاء محاضرة حول الحرية الفنية في يوم 12 أغسطس الماضي.وحتى الآن كان الحجم الكامل لإصابات رشدي غير واضح، ولكن في مقابلة مع صحيفة El Pa?s الإسبانية، أوضح أندرو ويلي مدى خطورة الهجوم وتغيير حياته.حالة سلمان رشدي الصحيةقال ويلي: “كانت ”جروحه" عميقة ، لكنه -أيضًا- فقد إحدى عينيه". أصيب بثلاث جروح خطيرة في رقبته. يد واحدة عاجزة بسبب قطع الأعصاب في ذراعه. ولديه حوالي 15 إصابة أخرى في صدره وجذعه. لذلك، كان هجومًا وحشيًا".ورفض الوكيل الإفصاح عما إذا كان رشدي لا يزال في المستشفى، قائلا إن أهم شيء هو أن يعيش الكاتب.قال ويلي أيضًا إنه تحدث مع رشدي عن احتمال وقوع مثل هذا الهجوم في الماضي. قال: "الخطر الأساسي الذي واجهه بعد سنوات عديدة من فرض الفتوى هو من شخص عشوائي يخرج من العدم ويهاجمه"."لذا ، لا يمكنك الحماية من ذلك لأنه غير متوقع وغير منطقي على الإطلاق. كان مثل مقتل جون لينون.قال ويلي إن العالم يمر "بفترة مضطربة للغاية" - ليس أقلها في الولايات المتحدة. "أعتقد أن القومية آخذة في الارتفاع ، نوع من اليمين الأصولي آخذ في الارتفاع ... من إيطاليا إلى ... أوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة ، حيث ... يبدو أن نصف البلاد يعتقد أن جو بايدن سرق الانتخابات من دونالد ترامب. وهم معجبون بهذا الرجل الذي ليس فقط غير كفء تمامًا وكاذب ومحتال ، ولكنه مجرد مهزلة. انه سخيف."ودفع الرجل المتهم بطعن رشدي ببراءته من تهمة محاولة القتل والاعتداء من الدرجة الثانية عندما مثل أمام المحكمة في 18 أغسطس.حياة طبيعية واتهاماتاستُدعى هادي مطر ، 24 عامًا ، خلال جلسة استماع قصيرة في محكمة مقاطعة تشوتاكوا بشأن لائحة اتهام أعادتها هيئة محلفين كبرى وجهت إليه تهمة محاولة قتل من الدرجة الثانية وتهمة واحدة بالاعتداء من الدرجة الثانية.الجدير بالذكر أنه قبل أسبوعين من الهجوم، قال رشدي لمحاوره إنه شعر أن حياته كانت "طبيعية جدًا مرة أخرى" وأن المخاوف من وقوع هجوم أصبحت شيئًا من الماضي.