طرق الوقاية .. أعراض النزلة المعوية عند الأطفال

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النزلة المعوية عند الأطفال


تنتشر النزلة المعوية عند الأطفال والرضع بشكل كبير هذه الفترة، وتقول الدكتورة دعاء صالح طبيبة أطفال وحديثي الولادة إن النزلة المعوية هي عدوى بكتيرية أو فيروسية تخلي الأمعاء غير قادرة على امتصاص الطعام، وتسبب بمعاناة من الإسهال أو القيء، لمدة ممكن توصل إلى 10 أيام.



أسباب النزلة المعوية عند الأطفال

يصاب بها الأطفال نتيجة لانتقال الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات للجهاز الهضمي، عن طريق وضع اليد المتسخة في الفم أو تناول الأطعمة او المشروبات الملوثة.

ومن أبرز أنواع العدوى اللي تزيد من فرص إصابة الأطفال بالنزلة المعوية:- عدوى الإشريكية القولونية- عدوى العطيفة- داء السالمونيلا- الفيروسات العجلية "الروتا".



أعراض النزلة المعوية عند الأطفال :
يمكن الاستدلال على إصابة الأطفال بالنزلة المعوية من خلال مجموعة من الأعراض، وهي:-
فقدان الشهية.
الغثيان.
القيء.
المغص المعوي.
الإسهال.
الإعياء.
كثرة البكاء.
ومش بالضرورة تظهر كل الأعراض على الطفل المصاب.

أمتى تستدعي النزلة المعوية عند الأطفال زيارة الطبيب؟

بعد الزيارة الأولى للطبيب، مفروض على الأم أن تتابع حالة طفلها على مدار الساعة، وإذا لاحظت ظهور الأعراض الاتية قبل مرور من 6 إلى 12 ساعة من الزيارة الثانية، عليها أن تنقله إلى المستشفى على الفور:-
استمرار القيء.
صعوبة شرب السوائل.
وجود دم أو صديد في البراز.ألم شديد في البطن.
جفاف الفم واللسان.
برودة الجسم.
جفاف الحفاض.

المصدر: elbalad

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