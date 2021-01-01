6 نوفمبر للنطق بالحكم في قضية عروس الإسماعيلية



قضية عروس الإسماعيلية قضية عروس الإسماعيلية



قرّر المستشار عمر حسن عبدالمجيد نصار رئيس محكمة جنح قسم ثان الإسماعيلية ، تأجيل قضية محاكمة عبدالله. أ زوج عروس الإسماعيلية إلى 6 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.



وكانت محكمة جنح قسم ثان الإسماعيلية- قد نظرت اليوم الأحد، برئاسة المستشار عمر حسن عبدالمجيد نصار رئيس المحكمة، ثاني جلسات محاكمة عبدالله . أ زوج عروس الإسماعيلية والمتهم بالاعتداء بالضرب المبرح على زوجته وحبسها 15 يوماً داخل شقة أخيه.



دفاع عريس الإسماعيلية

وقال دفاع عبد الله، إن الإعلام هو السبب في تصعيد الواقعة و"عمل منها بطلة"، مؤكدا أن هناك مثل مها الملايين من الزوجات التي تتعرض لنوبات غضب من قبل زوجها، ولكن البيوت مغلقة على أصحابها.

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وأضاف دفاع عريس الاسماعيلية، أن هناك من هن أولي بالاهتمام الإعلامي منهن الزوجات المحرومات من الحصول على حقوقهن عند الانفصال وتكتظ بهم محكمة الأسرة بالمحافظات.وتابع دفاع زوج عروس الإسماعيلية: “وفقا لأقوال طرفي القضية، اتفقا أن أصل الخلاف كان هزار انقلب إلي مشاجرة وليس هناك نية مبيتة لموكله لضرب زوجته أو الاعتداء عليها”.غضب عريس الإسماعيليةوظهر عبدالله . أ المعروف إعلاميا بـ زوج عروس الإسماعيلية خلال ثاني جلسات محاكمته تسيطر عليه حالة من الغضب الشديد لاسيما بعد ظهور مها زوجته والمعروفة إعلاميا بـ عروس الاسماعيلية داخل قاعة المحكمة.وفي رد فعل غريب - توجه عريس الإسماعيلية إلى الصحفيين أثناء نقل وقائع الجلسة في بث مباشر وتفوه قائلا: “خلي بالك من التصوير بقى”، مشيرا إلى وجهه وهو مرتديا للكمامة.اتهامات يواجهها زوج عروس الإسماعيليةوكشفت مصادر نيابية بمحافظة الإسماعيلية في تصريحات خاصة لصدى البلد، البنود التفصيلية للاتهامات الموجهة لزوج عروس الإسماعيلية، وفقا لأوراق القضية رقم 9064 لسنة 2022 جنح ثان، المعروفة إعلاميا بالاعتداء على عروس الإسماعيلية.وكشفت مصادر نيابية أنه وفقا للتحقيقات التي ما زالت تجري في القضية المعروفة إعلاميا بالاعتداء على عروس الإسماعيلية؛ يواجه الزوج المتهم بالتعدي، اتهامين بالضرب والاحتجاز.وأوضحت المصادر، أن التهمة الأولى الموجهة للزوج؛ هي احتجاز المجني عليها "مها محمد"، بدون أمر أحد الحكام، بأن قام باحتجازها في منزل أحد ذويه مقيِّدًا حركتها.كما يواجه المتهم، في القضية تهمة: إحداث الإصابات المبينة بالتقرير الطبي عمدا بالمجني عليها، والتي أعجزتها عن أشغالها مدة لا تزيد عن 20 يوما، حيث أنه قام بصفعها على وجهها، ولكمها في عينيها اليسري، وانهال على رأسها بالضرب؛ حتى أحدث إصابتها على النحو المبين بالتقرير.