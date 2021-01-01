تفاصيل .. ولي العهد السعودي يطلق مبادرة وطنية جديدة

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صورة الخبر: ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي


أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية.

وحسب جريدة “عكاظ” السعودية، أطلق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان تلك المبادرة مستهدفا "تعزيز موقع المملكة كمركز رئيسي وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية".

وأوضح ولي العهد السعودي أن "هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحاتٍ مشتركة"، مؤكدا أنها "ستُسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في تمكين المُستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثماراتٍ ناجحة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "سيُعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية".

وأشار إلى أن المبادرة ستسهم أيضا في "تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها، التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030".

وبحسب ما تقتضيه المبادرة فسيتم "تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى المملكة، بهدف جذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال سعودي خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة، وخصصت المملكة للمبادرة ميزانية حوافز تبلغ نحو 10 مليارات ريال سعودي لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين".

المصدر: elbalad

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