تفاصيل .. ولي العهد السعودي يطلق مبادرة وطنية جديدة

أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية.
وحسب جريدة “عكاظ” السعودية، أطلق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان تلك المبادرة مستهدفا "تعزيز موقع المملكة كمركز رئيسي وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية".
وأوضح ولي العهد السعودي أن "هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحاتٍ مشتركة"، مؤكدا أنها "ستُسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في تمكين المُستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثماراتٍ ناجحة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "سيُعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية".
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