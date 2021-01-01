ليفربول يفكر في قرار صادم لـ محمد صلاح| تفاصيل

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حالة من الغضب، تنتاب جماهير ليفربول بسبب تذبذب مستوى الفريق في الأونة الأخيرة، خاصة بعد أن تراجع إلى المركز السابع في ترتيب الدوري الممتاز البريميرليج، الذي قد تكلفه عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا.



صدمة ليفربول المُحبط

وذكرت تقارير إعلامية رياضية، أن نادي ليفربول بول يعيش حالة من الغليان، عقب الخسارة من نادي نوتينجهام فورست بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما أمس، ودفعت الفريق إلى التراجع إلى المركز السابع بفارق 11 نقطة عن المتصدر ارسنال.



وتابعت التقارير، وجود حالة من الغضب بين الجماهير بسبب سوء النتائج، التي وصفها مشجعي الريدز بالمحبطة.

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ماشي على سطر ويسيب سطرالمشكلة الحقيقية التي تسبب القلق لجمهور الريدز، هو اتساع الفارق إلى 5 نقاط عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، خاصة أن الفريق يكسب مباراة ويخسر أخرى، بصورة عجيبة ومن فرق صغيرة.وأصبح نادي ليفربول مهدد بخسارة فرصة الحصول على مركز مؤهل لدوري الأبطال في الموسم القادم، وهو ما يعني خسارة مالية ضخمة قد تتسبب في هزة لميزانية النادي الانجليزي.الإطاحة بالكبار حال الفشل في التأهلوأوضحت التقارير، نقلا عن مصادر في إدارة الريدز، أن نادي ليفربول بدأ في التجهيز لخطة تطبق حال عدم صعود الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.واشارت إلى أن أهم بنود هذه الخطة، تتمثل في التخلص من بعض اللاعبين أصحاب الرواتب العالية في الفريق للتقليل من سقف الرواتب، التي تسبب ضغطا على ميزانية النادي.التفكير في بيع صلاحوشددت تقارير الصحفية - وفقا للمصادر داخل ادار- ليفربول، على أن النادي قد يوافق على بيع محمد صلاح حال وصول عرض مالي مناسب، بنسبه تتراوح ما بين 60 إلى 80 مليون جنيه إسترليني.ويُعد الملك المصري هو الأعلى أجرا بين لاعبي ليفربول، بعد أن تم تجديد تعاقده في الصيف الماضي حتى عام 2025.3 أندية تترقب موقف محمد صلاح مع ليفربولووفقا لتقارير إعلامية بريطانية، فإن عددا من الأندية الأوروبية الكبرى أبدت اهتماماً بضم محمد صلاح قبل بداية الموسم وعلى رأسها نادى ريال مدريد الإسبانى الذي كان قاب قوسين أو أدنى من ضم كيليان مبابى نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى قبل أن تفشل الصفقة.ويجد ريال مدريد الإسبانى في محمد صلاح أفضل لاعب يعوض صفقة مبابى، حيث يعتبر محمد صلاح أفضل جناح أيمن في العالم، وهو ما يحتاجه الفريق الإسبانى.ويترقب ريال مدريد، موقف محمد صلاح مع ليفربول لحسم موقفه من الفرعون المصرى.أما ثانى الفرق التي ترغب في ضم محمد صلاح، فهو نادى يوفنتوس الايطالي، الذي يرغب في حشد عدد من النجوم، من أجل الوصول إلى هدفه المنشود بالحصول على بطولة دورى أبطال أوروبا، في ظل تراجع مستواه في الآونة الأخيرة.ويعتبر فريق نيوكاسل الإنجليزى من أكثر الفرق التي ترغب في الحصول على خدمات محمد صلاح، حيث يطمح الفريق الإنجليزى لتحقيق نتائج إيجابية في الدورى الإنجليزى بعد تغيير إدارته، التي فتحت المجال لضم صلاح في أي وقت بمبلغ وصفته الصحف الإنجليزية بالخرافي.