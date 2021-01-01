الرئيس السيسي يكشف كواليس مطالبته للحكومة بالإصلاح الاقتصادي|فيديو

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الرئيس السيسي


كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي تفاصيل اقتراحه لمسار الإصلاح الاقتصادي أمام المسئولين، قائلا: "قولتلهم لو معلملناش ده وعدينا بالقرار ده أناية واتأخرنا فيه هيبقى عاوزين نعدي بحر، ولو الشعب رفض قرار الإصلاح الاقتصادي الحكومة تقدم استقالتها الخميس وأنا هقدم استقالتي السبت وهدعو لانتخابات رئاسية مبكرة".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، أن الجهاز الإداري بالدولة هو المسئول عن البناء، والهاجس يكمن في ردود الفعل الشعبية القادرة على تحمل تكلفة الإصلاح.

وانطلقت اليوم، الأحد، فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس السيسي.

المصدر: elbalad

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