روسيا تحذر العالم .. من استخدام كييف لـ "القنبلة القذرة"



القنبلة القذرة القنبلة القذرة



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إبلاغ الوزير سيرجي شويجو، لنظيره الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، اليوم الأحد، تحذيرا من احتمالات استخدام أوكرانيا "قنبلة قذرة"، وحذره من حدوث تصعيد خارج عن السيطرة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع ليكورنو، اليوم الأحد، حول إعداد نظام كييف لعملية استفزازية باستخدام ما يسمى بـ"القنبلة القذرة" أو الأسلحة النووية منخفضة القوة.



وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن الطرفين بحثا "الوضع في أوكرانيا، الذي يتسم بنزعة ثابتة نحو تصعيد متزايد تستحيل السيطرة عليه"، بحسب "روسيا اليوم".

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وأضافت الوزارة الروسية في بيانها أن شويجو "أبلغ نظيره الفرنسي هواجسه بشأن استفزازات أوكرانيا المحتملة باستخدام "قنبلة قذرة".كييف تخطط لاستخدام "القنبلة القذرة"وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام روسية، أن أوكرانيا تستعد لاستفزاز جديد باستخدام الأسلحة النووية منخفضة القوة أو ما يسمى بـ "القنبلة القذرة".ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر موثوقة بدول مختلفة بما فيها أوكرانيا، أن هذا الاستفزاز، الذي يخطط لتنفيذه داخل أراضي أوكرانيا، يهدف إلى اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل في مسرح العمليات الأوكراني وبالتالي شن حملة قوية على روسيا في العالم بغية تقويض الثقة بموسكو.كييف بدأت تنفيذ الخطةووفقا لـ "روسيا اليوم"، أفادت مصادر مختلفة، بأن كييف بدأت بالفعل في التنفيذ العملي لهذه الخطة، تحت إشراف رعاتها الغربيين.وأوضحت المصادر أنه تم تكليف إدارة "المصنع الشرقي للتعدين والمعالجة" الواقع في مدينة جولتيه فودي بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع "قنبلة قذرة"، ووصل العمل على المشروع إلى مرحلته النهائية، حسبما نقلت "روسيا اليوم".تزامنا مع ذلك، يقوم موظفون بمكتب الرئاسة الأوكرانية من الدائرة المقربة للرئيس فلاديمير زيلينسكي وبتوجيه منه، بإجراء اتصالات سرية مع ممثلين من بريطانيا بشأن إمكانية نقل مكونات أسلحة نووية إلى سلطات كييف.ويراهن القائمون على هذا الاستفزاز على أنه إذا تم تنفيذه بنجاح، فإن معظم الدول سترد بشدة بالغة على "الحادث النووي" في أوكرانيا، ونتيجة ذلك ستفقد موسكو دعم العديد من شركائها الأساسيين.