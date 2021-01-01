أحمد دياب : بيع الدوري وتغيير اسمه بحسب الراعي الجديد

آخر الأخباراخبار الرياضة › أحمد دياب : بيع الدوري وتغيير اسمه بحسب الراعي الجديد

صورة الخبر: أحمد دياب
أحمد دياب



أوضح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة حقيقة تغيير اسم مسابقة الدوري المصري.

وكشف دياب "لا صحة لتغيير اسم الدوري المصري كما تردد، الدوري يتم بيعه لأحد الرعاة لزيادة العوائد المالية بخلاف عوائد الإعلانات والبث".

وتابع "الدوري كان يحمل اسم شركة WE وبعد انتهاء التعاقد، عادت الحقوق لرابطة الأندية التي أصبحت تدير المسابقة تمهيدا لبيع الدوري لراع آخر".

وشدد "وقتها سيتم اطلاق اسم الراعي الجديد على مسابقة الدوري".

ودلل دياب على تصريحاته قائلا "الدوري الإماراتي على سبيل المثال يطلق عليه اسم دوري إدنوك، وهو اسم الشركة التي ترعى الدوري هناك".

وواصل رئيس الرابطة تصريحاته "أرفض مزايدات البعض في هذا الشأن، اسم مصر ثابت ولن يتغير ولكن يتم اطلاق اسم الراعي الجديد لرفع قيمة الدوري وزيادة مداخيل الأندية".
وكان أحمد دياب أكد في وقت سابق على أن رابطة الأندية أصبحت تملك الحقوق الخاصة بالدوري وتسمية المسابقة وأصبح لها العديد من المداخيل المالية مثل بيع الدوري لأحد الرعاة الجدد واطلاق اسمه على المسابقة.

وانطلقت مسابقة الدوري للموسم الجديد يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

المصدر: filgoal

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أحمد دياب : بيع الدوري وتغيير اسمه بحسب الراعي الجديد

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
6722

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager