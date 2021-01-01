أحمد دياب : بيع الدوري وتغيير اسمه بحسب الراعي الجديد



أحمد دياب أحمد دياب





أوضح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة حقيقة تغيير اسم مسابقة الدوري المصري.



وكشف دياب "لا صحة لتغيير اسم الدوري المصري كما تردد، الدوري يتم بيعه لأحد الرعاة لزيادة العوائد المالية بخلاف عوائد الإعلانات والبث".

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وتابع "الدوري كان يحمل اسم شركة WE وبعد انتهاء التعاقد، عادت الحقوق لرابطة الأندية التي أصبحت تدير المسابقة تمهيدا لبيع الدوري لراع آخر".وشدد "وقتها سيتم اطلاق اسم الراعي الجديد على مسابقة الدوري".ودلل دياب على تصريحاته قائلا "الدوري الإماراتي على سبيل المثال يطلق عليه اسم دوري إدنوك، وهو اسم الشركة التي ترعى الدوري هناك".وواصل رئيس الرابطة تصريحاته "أرفض مزايدات البعض في هذا الشأن، اسم مصر ثابت ولن يتغير ولكن يتم اطلاق اسم الراعي الجديد لرفع قيمة الدوري وزيادة مداخيل الأندية".وكان أحمد دياب أكد في وقت سابق على أن رابطة الأندية أصبحت تملك الحقوق الخاصة بالدوري وتسمية المسابقة وأصبح لها العديد من المداخيل المالية مثل بيع الدوري لأحد الرعاة الجدد واطلاق اسمه على المسابقة.وانطلقت مسابقة الدوري للموسم الجديد يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.