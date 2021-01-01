تقدر تشتري أحدث موبايل من موتورولا بـ 2000 جنيه فقط..

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أطلقت شركة موتورولا Motorola الرائدة في صناعة الهواتف الذكية هاتف Moto E22s الصديق للميزانية هذا الأسبوع في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية، و الآن ، أصبح هاتف Moto E22s متاحا للشراء في السوق.







سعر هاتف موتورولا Moto E22s



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تبلغ تكلفة هاتف Moto e22s حوالي 9000 روبية (أي حوالي 2200 جنيه مصري) للإصدار 4 + 64 جيجابايت، وهو متاح للشراء حصريًا عبر Flipkart للبيع أونلاين.مميزات هاتف موتورولا Moto E22sيعمل هاتف موتورولا Moto E22s بواسطة معالج Helio G37 SoC ، ويعمل بنظام تشغيل Android 12 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت، كما يوجد فتحة لبطاقة microSD لتوسيع التخزين حتى 1 تيرابايت.يحتوي هاتف موتورولا Moto E22s على شاشة نوع LCD عالية الدقة قياس 6.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز ،و يحصل الهاتف على معيار IP52 لمقاومة الماء والغبار ويتميز بقارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب.يأتي الهاتف الذكي موتورولا Moto E22s مزودًا ب 3 كاميرات ، منها كاميرا أمامية لتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل ، مع كاميرا أساسية في الخلف بدقة 16 ميجابكسل في الخلف متصلة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.ويحزم بطارية عملاقة تبلغ 5000 مللي أمبير يتم شحنها من خلال منفذ USB-C حتى 10 وات.