مفاجأة غير متوقعة لو بتستخدم موبايل iPhone

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ستبدأ شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة طرح فئتين إعلانيتين إضافيتين في App Store بدءا من 25 أكتوبر القادم ، لذلك المرة التالية التي تريد فيها تنزيل تطبيق على هاتفك الآيفون iPhone ، استعد لمشاهدة المزيد من الإعلانات.







وفقا لموقع "ماك رومرز" التقني، تخطط الشركة لبدء بيع مساحة إعلانية ضمن علامة التبويب "اليوم" وفي الجزء السفلي من قوائم التطبيقات، وسيتم عرض الإعلانات على شكل رمز بخلفية زرقاء لتمييزها عن التوصيات الأخرى.

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آبل تزيد عدد الإعلانات على AppStoreوبينما تبيع آبل الإعلانات على شبكة البحث من خلال App Store منذ عام 2016 ، كانت علامة التبويب "اليوم" أو Today مخصصة مسبقًا للتوصيات من فريق التحرير بالشركة. حيث وضحت آبل على صفحة الدعم "من خلال إعلان علامة تبويب اليوم ، يمكن أن يظهر تطبيقك بشكل بارز على الصفحة الأولى من متجر التطبيقات - مما يجعله من أوائل المحتوى الذي يراه المستخدمون عند بدء زيارتهم لمتجر التطبيقات" .جدير بالذكر أنه سبق وأعلنت شركة آبل لأول مرة أنها ستنقل الإعلانات إلى علامة التبويب اليوم أو Today في شهر يوليو، وتعد هذه الخطوة هي جزء من دفعة قوية من قبل عملاقة التكنولوجيا لتوسيع أعمالها الإعلانية.فوفقًا لتقرير حديث صادر عن مارك جورمان من وكالة بلومبرج ، تأمل الشركة في مضاعفة عائداتها الإعلانية 3 مرات تقريبًا لتصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات القليلة المقبلة ، وبالإضافة إلى المزيد من إعلانات App Store ، من المتوقع أن الشركة تخطط لتقديم إعلانات البحث إلى الخرائط في المستقبل القريب.