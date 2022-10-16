يقدم واتساب 5 مزايا جديدة.. تفاصيل

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يعمل تطبيق المراسلة الشهير واتساب على بعض التحديثات الرئيسية الجديدة لتحسين تجربة التراسل الشاملة على نظامه الأساسي.



إن واتساب يعمل في الوقت الحالي على تحديثات متعددة بما في ذلك: مجموعة دردشة أكبر، وحظر لقطات الشاشة على ميزة “العرض مرة واحدة”، ومشاركة المستندات مع اشتراك Premium وغيرها المزيد.



وتتوفر بعض هذه المزايا الجديدة لمختبري الإصدار التجريبي من التطبيق على أندرويد الذين يثبتون أحدث إصدار تجريبي من متجر Google Play.

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– 5 مزايا قادمة لتطبيق واتساب:1- حجب تصوير الشاشةسوف يصدر واتساب ميزة خصوصية جديدة تهدف لحظر لقطة الشاشة وتمنع تسجيل مقطع فيديو للشاشة التي تشتمل على محتوى مرسل؛ من خلال ميزة “العرض لمرة واحدة” لبعض مختبري الإصدارات التجريبية على أجهزة أندرويد الذين يقومون بتثبيت أحدث إصدار تجريبي من متجر Google Play.كما سيتم حجب لقطات الشاشة وتسجيل فيديو الشاشة في نظام iOS الخاص بجوالات ايفون.2- زيادة عدد المشاركين بالمجموعاتسيطرح واتساب القدرة على إضافة ما يصل إلى 1024 مشاركًا إلى المجموعات بالإصدار التجريبي الخاصة به على أندرويد WhatsApp beta.ومن المقرر طرح هذه الميزة لبعض مختبري الإصدار التجريبي المحظوظين على iOS في أقرب وقت ممكن.3- خدمة مدفوعة الاشتراك بمزايا جديدةسبدأ واتساب في إطلاق خطط اشتراك Premium التي تتيح لبعض الشركات الحصول على حساب مدفوع مقابل اشتراك شهرى.لم يتم الكشف عن الأسعار بعد، ومن المحتمل أن يختلف هذا باختلاف المناطق.لكن أصحاب الأعمال سوف يحصلون على مزايا حصرية؛ من بينها رابط اتصال قابل للتعديل يمكن تغييره مرة كل ثلاثة أشهر.4- ميزة التسميات التوضيحيةسيبدأ واتساب في اختبار ميزة جديدة لمستخدمي أجهزة أندرويد، من شأنها أن تساعد المستخدمين في مشاركة المستندات مع تسمية توضيحية.ومن المتوقع طرح هذه الميزة الجديدة قريبًا لجميع مستخدمي الإصدار المستقر.5- نسخة جديدة لأجهزة Windowsأخيرًا أصدر واتساب إصدارًا تجريبيًا جديدًا لنظام التشغيل Windows التابع لشركة مايكروسوفت، مع شريط جانبي وإمكانية الرد على الحالات لمختبري الإصدار التجريبي.بعد تثبيت هذا التحديث يظهر شريط جانبي للتطبيق ويمكن للمستخدمين الآن الرد على تحديث الحالة على غرار إصدارات الهواتف الذكية.