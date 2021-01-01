

تعلم كيفية تقليل مساحة التخزين في ايفون دون فقد البيانات المهمة تعلم كيفية تقليل مساحة التخزين في ايفون دون فقد البيانات المهمة

تعد مشكلة نقص مساحة التخزين على جوالات ايفون واحدة من أكثر المشاكل المؤرقة بالنسبة للمستخدمين.



هذه المشكلة تجعل من المستحيل فعل أي شيء تقريبًا بدون مساحة تخزين كافية، من تنزيل التطبيقات إلى التقاط المزيد من الصور ومقاطع الفيديو.



نتيجة لذلك من المهم الحفاظ دائمًا على تفريغ مساحة تخزين الجوال حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من استخدام الجوال بدون أداء بطيء ومشاكل في التحميل والأداء.

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من ناحية أخرى هناك عدد من الخبراء ينصحون باتباع عدة تعليمات من أجل إفراغ مساحة تخزين دون فقد بيانات مهمة.– أفضل طريقة للتخلص من المساحة التخزينية الزائدة وإفراغها دون فقد أى بيانات مهمة:1- تنظيم معرض الصورإن حذف مكتبة الصور بأكملها فكرة سيئة للغاية، ولكن ربما هناك عناصر معينة يمكنك التخلص منها مثل الصور التالية:المكررة.تلك التي نزلتها مرتين أو ثلاث مرات.الصور المتشابهة أو المتطابقة.لقطات الشاشة التي لم تعد في حاجة إليها.2- مسح ذاكرة التخزين المؤقت في المستعرضفي حالة استخدام متصفح Chrome أو Safari بشكل متكرر على جوال ايفون للوصول إلى الويب فما لا يعرفه الكثير من المستخدمين أن جوالاتهم يمكنها تخزين ذاكرات التخزين المؤقت وغيرها من البيانات غير الضرورية.هذا الأمر يحتل مقدار مساحة كبيرة؛ ما يحتم عليك مسحها بمجرد حذف ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح، من خلال:حدد الإعدادات ثم “عام” متبوعًا بمساحة تخزين ايفون.حدد التطبيق في أعلى القائمة من قائمة التطبيقات مثل: سناب شات أو فيسبوك أو يوتيوب أو تطبيق وسائط اجتماعية آخر.انقر فوق حذف التطبيق، ثم أعد تثبيت التطبيق بالانتقال إلى متجر التطبيقات.3- تميكن إزالة المرفقات الكبيرة في الرسائللا تقتصر الرسائل النصية على النصوص فقط فالمرفقات الأخرى التي يتم إرسالها تستهلك مساحة تخزين كبيرة.هذه المرفقات تشمل: إرسال واستلام صور GIF وصور شخصية ومقاطع فيديو سريعة.وللتخلص من هذه المرفقات:ادخل على الإعدادات ثم “عام”.ابحث عن الرسائل عن طريق التمرير لأسفل والنقر عليها.ستظهر الآن قائمة بالصور وأهم المحادثات والملصقات وصور GIF وغيرها.ثم ابحث عن الفئة التي تشغل أكبر مساحة واضغط عليها.اضغط على تحرير في الزاوية اليمنى العليا.اختر كل مرفق تريد حذفه.اضغط على أيقونة سلة المهملات.