شبكة إنترنت فائقة السرعة بمؤتمر المناخ «COP27»..وفق المعايير العالمية..



وزير الاتصالات ومحافظ جنوب سيناء وزير الاتصالات ومحافظ جنوب سيناء

تفقد اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، منطقة المؤتمرات التى تستضيف فعاليات قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، وقد بدأ بتفقد المنطقة الزرقاء والتى تتولى إدارتها سكرتارية الأمم المتحدة.



وعاين وزير الاتصالات خلال الجولة التفقدية، أماكن دخول الزائرين والمساحات المخصصة للحكومات والمؤسسات وتأكد من كفاءة التجهيزات بجناح الحكومة المصرية، كما زار القاعات الرئيسية للمؤتمر وتفقد مركزى البيانات الأساسى والتبادلى المخصصين لاستضافة خوادم وأجهزة اتصالات المؤتمر؛ وذلك للتأكد من الاعتمادية العالية المتوفرة لكل منهما.



رافق وزير الاتصالات فى الجولة؛ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية .

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وخلال الزيارة، استعرض الفريق الفنى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمسئول عن الإشراف على التجهيزات الفنية والشركات المشاركة فى التنفيذ، ملامح وحجم الأعمال وخدمات العرض فى القاعات وقدرات الإنترنت للقاعة الرئيسية والمنطقة الزرقاء، ووجه الدكتور عمرو طلعت الشركة المصرية للاتصالات بزيادة سرعة الإنترنت لتكون فائقة السرعة وفق المعايير العالمية فى كل مناطق المؤتمر.واجتمع الدكتور عمرو طلعت مع الشركات المشاركة فى أعمال تنفيذ البنية التحتية المعلوماتية وقدم لهم الشكر على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية، وما تم إنجازه من أعمال لتطوير وتجهيز للبنية التحتية المعلوماتية فى المدينة لتحويلها بالكامل لمدينة تكنولوجية خضراء.ودعا الدكتور عمرو طلعت، الشركات والفريق الفنى بالوزارة إلى تكثيف عملهم واستخدام أحدث التقنيات المتطورة، بما يضمن خروج هذا الحدث الضخم بشكل مشرف يليق باسم ومكانة مصر على المستوى الدولى، ويؤكد ريادتها العالمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.كما تفقد الدكتور عمرو طلعت، أحد الأتوبيسات المخصصة لضيوف المؤتمر والتى تعمل بالطاقة الكهربائية لتكون صديقة للبيئة والتى تم تزويدها بأحدث التقنيات المتطورة لتكون أتوبيسات ذكية.وعقب ذلك، تفقد الدكتور عمرو طلعت، المنطقة الخضراء التى يتم إقامتها بحديقة السلام، والتى تعد منصة تمكن الوزارات ومجتمع الأعمال والشباب والمرأة والمجتمع المدنى من التعبير عن أنفسهم وعرض أفكارهم، حيث تأكد الدكتور عمرو طلعت من توفر الخدمات المعلوماتية وأدوات العرض داخل القاعات وقدرات تغطية الإنترنت المخصصة لهذه المنطقة.وفى ختام زيارته، قام الدكتور عمرو طلعت، بقيادة سيارة المصرية للاتصالات الذكية والصديقة للبيئة، وتفقد تحويل محطات المحمول الخاصة بها إلى محطات صديقة للبيئة عن طريق تركيب محطات توليد طاقة شمسية، إلى جانب تكثيف ورفع كفاءة شبكة المحمول الخاصة بها فى المدينة، واستخدام كافة الترددات المتاحة للشبكة لضمان استيعاب حجم الاستخدام المتوقع خلال فترة انعقاد المؤتمر لتقديم صورة مشرفة لخدمات الاتصالات فى مصر.