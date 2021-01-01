تأثير سلبي لـ"iOS 16" على آيفون.. عمر البطارية في خطر



iOS 16 iOS 16

كشف موقع "لابتوب ماغ"، المتخصص في أخبار التقنية، أن آخر تحديث طرحته شركة "أبل" الأميركية في نظام تشغيلها "iOS 16" يتسبب في "ضرر بالغ" بعمر بطارية هواتف آيفون.



وقال المصدر إن التحديث الجديد يؤثر بشكل ملحوظ على استهلاك البطارية في هواتف آيفون، وهو ما اتضح بشكل خاص في الطرازات القديمة، مثل iPhone 13 mini.



ولتجنب هذا التأثير السلبي، نصح "لابتوب ماغ" باللجوء إلى عدد من الخطوات:

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منع Spotlight من استغلال بياناتك: يلجأ "سبوت لايت" إلى التعمق في ملفات المستخدم لتحسين النتائج التي يعرضها عليها. ويقول الخبراء إن هذا الأمر يؤدي إلى استنزاف بطارية الهاتف، لذلك يجب منعه.إيقاف تطبيق اللياقة: يقدم التحديث الجديد تطبيقا يدعى "Fitness"، والذي كان متاحا في السابق فقط على ساعة أبل الذكية. يمكن أن يساعدك هذا التطبيق في تتبع أهدافك الصحية وتحقيقها. ولأجل هذا الغرض، يلجأ "Fitness" إلى تسجيل بيانات نشاطك بشكل افتراضي، وهو ما يؤثر على البطارية.تخفيض أدوات قفل الشاشة: تستنزف هذه الأدوات عمر البطارية بشكل لا يصدق، على اعتبار أنها تعمل على مدار الساعة لتحديث المعلومات باستمرار. لذلك، ينصح خبراء الهواتف بعدم الإكثار من أدوات قفل الشاشة، واستخدام واحدة أو اثنتين فقط.تسريع اكتشاف الصور المكررة: هناك سبب آخر لضعف بطارية الآيفون بعد تحديث iOS 16 وهو تطبيق "Apple Photos، الذي يقوم بفهرسة مكتبتك بشكل دوري للتخلص من الصور ومقاطع الفيديو المكررة في الخلفية.وهذه العملية، كما تدعي شركة أبل، قد تستغرق أياما في البداية اعتمادا على كمية الوسائط الموجودة على هاتفك. لسوء الحظ، لا توجد طريقة لإلغاء هذا التطبيق، لكن ما ينصح به المتخصصون هو محاولة إبقاء هاتفك متصلا طوال الليل لتسريع عملية اكتشاف الصور والمقاطع المكررة، ومنعها من استنزاف بطاريتك في المستقبل.تعطيل لوحة المفاتيح اللمسية: توفر خاصية (Haptic Keyboard) اهتزازا طفيفا عند النقر فوق لوحة المفاتيح. وعلى الرغم من أنها تمنح المستخدم تجربة فريدة، لكن أبل حذرت المستخدمين من أنها "يمكن أن تؤثر على عمر البطارية".