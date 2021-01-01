تشكّل "ناسا" فريقا لدراسة الظواهر الجوية "الغامضة"

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صورة الخبر: ناسا
ناسا

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تشكيل فريق متخصص من الخبراء لدراسة الظواهر الغريبة، أي تلك التي لا تصنّف على أنها طائرات أو ظواهر جوية طبيعية معروفة.

وسيعمل الفريق على تفسير ‏‏"الظواهر الجوية غير المحددة"، والتي كانت تعرف في الماضي باسم "الأجسام الطائرة المجهولة".‏

وسيضم الفريق 16 شخصا، سيعملون معا لمدة 9 شهور، لتقييم المعلومات المتوفرة بشأن "الظواهر الجوية غير المحددة"، والسعي لتفسير المشاهدات غير المبررة في السماء.

ووفقما ذكرت "ناسا" في بيان، فإن الفريق سيضم علماء بارزين وخبراء في البيانات والذكاء الاصطناعي والطيران.

وأشارت "ناسا" في بيانها إلى أن الدراسة الخاصة بالظواهر الجوية الغامضة، ستبدأ يوم الاثنين، وستشارك الرأي العام بتقرير يتضمن كافة النتائج التي تمّ التوصل إليها في منتصف السنة القادمة 2023.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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