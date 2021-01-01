تشكّل "ناسا" فريقا لدراسة الظواهر الجوية "الغامضة"

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تشكيل فريق متخصص من الخبراء لدراسة الظواهر الغريبة، أي تلك التي لا تصنّف على أنها طائرات أو ظواهر جوية طبيعية معروفة.
وسيعمل الفريق على تفسير "الظواهر الجوية غير المحددة"، والتي كانت تعرف في الماضي باسم "الأجسام الطائرة المجهولة".
وسيضم الفريق 16 شخصا، سيعملون معا لمدة 9 شهور، لتقييم المعلومات المتوفرة بشأن "الظواهر الجوية غير المحددة"، والسعي لتفسير المشاهدات غير المبررة في السماء.
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