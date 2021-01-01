لكزس تطور سيارتها UX300e الكهربائية..لزيادة مدى السير..

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صورة الخبر: لكزس UX300e
لكزس UX300e

أعلنت شركة لكزس اليابانية إجراء تطوير وتحديد على سيارتها UX300e الكهربائية، والتي تنتمي إلى فئة SUV المدمجة، عن طريق تجهيزها ببطارية أكبر لزيادة مدى السير.

بطارية لكزس UX300e الكهربائية
وكشفت الشركة اليابانية أنها توفر للسيارة لكزس UX300e الكهربائية بطارية سعة 72.8 كيلووات ساعة بدلا من 54.4 كيلووات ساعة، الأمر الذي بدوره يساعد السيارة ان تصل إلى مدى السير 450 كليومتر بدلا من 315 كيلومتر.

وأكدت الشركة أن التجديات تمت على البطارية فقط ولم يطرأ أي تغيير على المحرك الكهربائي ذو قوة 204 حصان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

مواصفات لكزس UX300e الكهربائية
ويضم الموديل الجديد من السيارة نظام ملتيميديا بشاشة لمسية قياس 8 أو 12.6 بوصة، مع نظام أكثر ذكاء للتحكم بالأوامر الصوتية، ونظام ملاحة مطور مع بيانات حركة المرور في الوقت الفعلي، ونظام دمج الهواتف الذكية عبر أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

المصدر: Egypt automotive

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