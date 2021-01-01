افتتاح أكبر صالة عرض لسيارات أودي بالشيخ زايد..باستثمارات 33 مليون جنيه..

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افتتحت شركة عربيات للتجارة والتوزيع بالتعاون مع الشركة المصرية العالمية وأوتوموتيف، وكيل العلامة التجارية أودي الفارهة، مساء أمس، أكبر صالة عرض لسيارات أودي، في مدينة 6 أكتوبر بمنطقة الشيخ زايد.



وفي هذا الصدد، قال أحمد أبو خف، رئيس شركة عربيات للتجارة والتوزيع، ” نود أن نشكر القائمين على شركة أودي مصر وشركة عربيات، وفريق عمل شركة أودي العالمية على توجيهاته ومتابعته المستمرة وسط التحديات العالمية والمحلية على حد سواء، للخروج بهذا الإنجاز الكبير”، موضحا أنه تم اختيار مدينة الشيخ زايد تحديدا لإنشاء معرض أودي، بعد إجراء الدراسة، ومدى ملائمة هذا الموقع للاستراتيجية التسويقية للشركة، لتلبية احتياجات العملاء في غرب القاهرة.



وأضاف أبو خف خلال افتتاح المعرض، أنه جاري الانتهاء من مركز خدمة صيانة متكامل بالقرب من صالة العرض، ويقع على محور 26 يوليو الرئيسي، وسيتم افتتاحه قريبًا، لنستكمل المنظومة لإرضاء عملائنا في مصر، قائلا:”أننا نسابق الزمن للانتهاء من هذه المرحلة في أسرع وقت ممكن، واختتم سندخر كافة جهودنا بطريقة تفوق توقعاتهم”.

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وأوضح رئيس شركة عربيات للتجارة والتوزيع، أن حجم استثمارات صالة عرض سيارات أودي وصلت إلى ما يقارب من 33 مليون جنيه، وتبلغ إجمالي مساحته 1000 متر، تنقسم بين 600 متر بالخارج، و 400 متر في الداخل، وتتسع مساحة المعرض لاستيعاب 20 سيارة، جاء ذلك على هامش الافتتاح.ومن جانبه، أكد كريم النجار، رئيس شركة المصرية العالمية وأتوموتيف، وكيل العلامة التجارية أودي في مصر، أن التعاون المشترك مع أحمد أبو خف رئيس شركة عربيات على إجراء الاتفاق لإنشاء صالة عرض أودي يعود إلى 4 سنوات ماضية، قائلا:” اننا نعلم جيداً أن اختيارنا في مدينة الشيخ زايد يتطلب إلى ضخ حجم استثمارات كبير، لذلك تم توقيع الاتفاق مع شركة عربيات لتشاركنا قصة نجاحنا مع أودي”.وأضاف النجار، أن توقف عملية فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات مع بداية التدشين المعرض في مارس أبريل الماضيين، تسببت في إعادة إجراء التشاور مع الشريك احمد أبو خف بقيادة خالد الهادي مدير عام أودي وفريق العمل، بهدف توقف إنشاء تلك المعرض، نتيجة صعوبة الأوضاع الراهنة، ولكن أسفرت تلك المفوضات إلى عدم التوقف واستكمال الإتفاق وسيتم الافتتاح في الموعد المحدد دون أي تغييرات طارئة.وأكد النجار، أن شركته تقوم بالعمل على طرح حلول خارج الصندوق، ويتضح ذلك من خلال تدشين صالة عرض السيارات المستعملة من أودي الذي تم افتتاحها الثلاثاء الماضي، مشيرا جهود الشركة على مدار 10 سنوات السابقة، معرباً انها بداية مشوار نجاح أودي في مصر.وأوضح أن هناك شركات السيارات تعتزم ضخ استثمارتها في صالات العرض بمنطقة الشيخ زايد، منها مرسيدس وبي أم دبليو الذي ستعود للسوق مرة أخرى عبر وكالة جديد بنهاية هذا للعام، او بداية العام المقبل، وهذا الأمر سيخلق نوع من المنافسة التي تقود القطاع إلى الأمام.وأشار وكيل أودي في مصر، إلى إنشاء اكبر صالة عرض اودي ومركز خدمة وصيانة على مساحة 6 آلاف متر بمنطقة أبو رواش على طريق اسكندرية الصحراوي، وسيكون مزود ب 24 كوريك، موضحاً انه سيتم تباعاً الإعلان عن افتتاحات لصالات العرض ومراكز خدمة لعملائها.وتابع نجار، أن المستقبل اصبح للسيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أودي تتمتع بالعديد من الخيارات المطروحة لطرازات الكهربائية 2030، فيما فوق غير موجود في أي ماركة أخرى.