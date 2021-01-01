بالفيديو : من الأفضل على الأراضي الوعرة.. BMW X3M أم بورشه ماكان GTS؟



BMW X3M و بورشه ماكان GTS BMW X3M و بورشه ماكان GTS

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carwow المتخصص في السيارات، ظهر فيديو لتحدي الأراضي الوعرة وأيضا تجربة قيادة بين سيارتين من فئة SUV، وهما موديلات 2022 من BMW X3M وبورشه ماكان GTS، وذلك في مواجهة مباشرة وتحدي على الأراضي الوعرة الغير ممهدة.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن الموديلين السابق ذكرهما وأهم مميزاتهما، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: