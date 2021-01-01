قرار : الحكومة تثبت أسعار البنزين والسولار حتى نهاية شهر ديسمبر 2022

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في قرار جديد أعلنته الحكومة اليوم السبت 22 أكتوبر، تم تثبيت أسعار البنزين في السوق المحلي، وذلك بدءا من اليوم وحتى 30 ديسمبر من عام 2022 الحالي.



وجاء هذا القرار نتيجة لبيان من اللجنة الفنية المخصصة لمتابعة آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود، وهي لجنة تم تشكيلها منذ فترة بقرار من مجلس الوزراء، حيث ذكر البيان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار كالتالي:



- بنزين 80 بسعر 8 جنيه للتر.

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- بنزين 92 بسعر 9.25 جنيه للتر.- بنزين 95 بسعر 10.75 جنيه للتر.- سولار بسعر 7.25 جنيه للتر.- طن المازوت بسعر 5000 جنيه.جدير بالذكر أن العوامل المختلفة التي تدرسها اللجنة لتحديد أسعار البنزين والسولار تشمل سعر صرف الدولار حسب بيانات البنك المركزي المصري، وأيضا تغيرات الأسعار العالمية للبترول الخام بالإضافة لأعباء وتكلفة التشغيل داخل مصر.وينتظر أن تجتمع اللجنة مرة أخرى خلال أشهر قليلة لتحديد رفع أو تثبيت أسعار البنزين في بداية عام 2023 القادم.