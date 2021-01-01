قرار : الحكومة تثبت أسعار البنزين والسولار حتى نهاية شهر ديسمبر 2022

في قرار جديد أعلنته الحكومة اليوم السبت 22 أكتوبر، تم تثبيت أسعار البنزين في السوق المحلي، وذلك بدءا من اليوم وحتى 30 ديسمبر من عام 2022 الحالي.
وجاء هذا القرار نتيجة لبيان من اللجنة الفنية المخصصة لمتابعة آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود، وهي لجنة تم تشكيلها منذ فترة بقرار من مجلس الوزراء، حيث ذكر البيان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار كالتالي:
- بنزين 80 بسعر 8 جنيه للتر.
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