سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022

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بدأ سعر الذهب اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 في مصر، تعاملاته الصباحية على الارتفاع الذي سجله قبل نهاية يوم السبت.



حركة أسعار الذهب في مصر

وارتفعت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت في محلات المجوهرات وسجلت ارتفاعات الأعيرة كالتالي:

عيار 24: 1.25 جنيه.

عيار 21: 1 جنيه.

عيار 18: 75 قرشًا.

الجنيه الذهب: 8 جنيهات.



أسعار الذهب اليوم فى مصر (شراء)

عيار 24 : 1274.25 جنيه.

عيار 21 : 1115 جنيها.

عيار 18 : 955.75 جنيه.

عيار 14 : 743.25 جنيه.

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