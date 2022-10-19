سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022

سعر الذهب
بدأ سعر الذهب اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 في مصر، تعاملاته الصباحية على الارتفاع الذي سجله قبل نهاية يوم السبت.
حركة أسعار الذهب في مصر
وارتفعت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت في محلات المجوهرات وسجلت ارتفاعات الأعيرة كالتالي:
عيار 24: 1.25 جنيه.
عيار 21: 1 جنيه.
عيار 18: 75 قرشًا.
الجنيه الذهب: 8 جنيهات.
أسعار الذهب اليوم فى مصر (شراء)
عيار 24 : 1274.25 جنيه.
عيار 21 : 1115 جنيها.
عيار 18 : 955.75 جنيه.
عيار 14 : 743.25 جنيه.
أسعار الذهب اليوم في مصر (بيع)
عيار 24: 1270.75 جنيهًا
عيار 21: 1112 جنيها
عيار 18: 953.25 جنيه.
عيار 14: 741.25 جنيه.
أسعار الجنيه الذهب اليوم في مصر
بلغت أسعار الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، نحو 8920 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.
أسعار الذهب اليوم في الدول العربية:
استهلت أسعار الذهب اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 في الدول العربية، تعاملاتها الصباحية، مستقرة، متأثرةً بالإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد للبورصة العالمية للذهب وسجلت كالآتي:
سعر الذهب اليوم في السعودية
سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 199.78 ريال.
سعر الذهب عيار 22 حوالي 183.13 ريال.
سعر الذهب عيار 21 عند 174.81 ريال.
سعر الذهب عيار 18 إلى 149.83 ريال.
سعر الذهب عيار 14 نحو 116.54 ريال.
سعر الذهب اليوم في الكويت
سعر الذهب عيار 24 نحو 16.53 دينار
أسعار الذهب عيار 22 نحو 15.15 دينار.
سعر الذهب عيار 21 نحو 14.46 دينار.
سعر الذهب عيار 18 نحو 12.39 دينار.
سعر الذهب عيار 14 نحو 9.64 دينارات.
سعر الذهب اليوم في الإمارات
سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 195.52 درهم.
سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 179.22 درهم.
سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 171.08 درهم.
سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 146.64 درهم.
سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 114.05 درهم.
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