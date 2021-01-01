خضراوات سريعة النمو يمكن زراعتها في حاويات..البروكلي أبرزها..



البروكلي البروكلي

إذا كنتِ من محبين الخضراوات، فمن الممكن أن تقومي بزراعتها في حاويات منزلية صالحة لتناوله فيها بعض الأطعمة، وإعطاء شكل جمالي للمكان، فهناك خضراوات صاحبة شكل جذاب وطعم حلو، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية، أبرز الخضراوات التي يمكن زراعتها في المنزل سريعة النمو، وفقًا لما جاء في موقع countryliving.



كيف ينمو البروكلي في وعاء؟

يعرف عن نبات البروكلى أنه من النباتات الكبيرة، لذا لا بد من البحث عن الأنواع المقزمة التي تنمو بطريقة جيدًا في الحاويات، وأيضًا يفضل أن تزرع البروكلي خلال الطقس البارد للحصول على نكهة أكثر حلاوة.



متى يتم الحصاد؟

تتم حصاد البروكلي عندما تكون الرأس ممتلئًا، وعندما تكون البراعم خضراء داكنة، إذا تحولوا إلى اللون الأصفر، فهذا يعني أن فترة الانتظار كانت طويلة، وأيضًا يفضل أن تقومي بحصد البروكلي في الصباح للحصول على أفضل نكهة.

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كيف ينمو الباذنجان في وعاء؟تفضل زراعة الباذنجان في المناطق الأكثر برودة، حيث إن زراعة الباذنجان في حاويات تعتبر أكثر نجاحًا، لأن الحاويات سريعة التسخين بسرعة أكبر من مساحات الحديقة، وأيضًا يعرف عن نبات الباذنجان أنها نباتات طويلة، لذا يفضل البحث عن أنواع المقزمة، ومن الممكن أن تقومي بزراعة الفاصوليا والفلفل والبامية بجانبه في نفس تربته وفي نفس الحاويات الخاصة بالباذنجان.أيام الحصاد: 70-120الحجم: 24 "-30"متى تُزرع؟ابدئي الزراعة في الربيع في شمس ساطعة.متى يتم الحصاد؟احصدِ الثمار عندما يكون صغيرا للحصول على أفضل مذاق، حين يصبح الجلد لامعا وتشعرين بصلابته وثقله بالنسبة لحجمه، وعند الحصاد يفضل قصه من الساق بمقصات يدوية حتى لا تتلفي النبات.كيف تنمو البامية في وعاء بالمنزل؟زهور البامية وأوراقها صالحة للأكل، مطبوخة أو نيئة، وتحتاج البامية إلى 60 يومًا على الأقل من الطقس الدافئ جدًا لكي تكون في حالة نمو مكتملة، ويفضل زراعتها في المناخات الباردة، لذا ابحثي عن الأصناف القصيرة.أيام الحصاد: 50-65متى تُزرع؟يفضل زراعة البامية بعد أسبوعين من الخريف وقبل دخول الشتاء القوي، ويفضل أن تتعرض لضوء الشمس الساطع.فترة الحصادبمجرد أن تزهر البامية، ستكون جاهزة للحصاد خلال 3-4 أيام يكون طعم قرون البامية أفضل عندما يتم حصادها بطول 2 "-3"، وتبدأ قرون البامية التي يزيد طولها عن 4 بوصات في أن تصبح ليفية وغير صالحة للأكل.