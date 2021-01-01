تفاصيل مرعبة لأوجه الحشرات المكبرة تحت المجهر (صور)



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

التقط المصور الليتواني الدكتور يوجينيوس كافالياوسكاس، صورة وجه نملة مكبرة 5 مرات تحت المجهر، كاشفة عن عيونها الحمراء، ووجهها الغامض بتفاصيل تظهر لأول مرة، وهي واحدة من 57 صورة مميزة في مسابقة Nikon Small World Photomicrography .



الجائزة الأولى في هذه المسابقة مُنحت لـ جريجوري تيمين، عن صورته ليد جنينية لسحلية عملاقة في مدغشقر.



وتسلط هذه المسابقة التي تمزج بين الفن والعلم، على الصور المذهلة للعلماء والفنانين والمصورين الفوتوغرافيين من جميع مستويات الخبرة والخلفيات من جميع أنحاء العالم.

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في حديثه لمجلة Insider أوضح كافالياوسكاس كيف اصطاد النملة في غابة بالقرب من منزله في تاوراغو بليتوانيا، قائلا: «إنه يبحث دائمًا عن التفاصيل والظلال والزوايا غير المرئية وهدفه الرئيسي من التصوير الفوتوغرافي هو أن يكون مكتشفًا.. أنا مفتون بروائع الخالق وفرصة رؤية تفاصيل خلق الله».وفي حين أن وجه النملة قد يبدو مرعبا للغاية، يصر الدكتور كافالياوسكاس على أنه «لا توجد رعب في الطبيعة»، قائلا «عندما بدأت التصوير الميكروي لأول مرة، اعتقدت أيضًا أن كل الخنافس تشبه الوحوش إلى حد ما، لكن الآن، اعتدت على ذلك، وأنا مندهش من وجود العديد من المعجزات المثيرة والجميلة وغير المعروفة تحت أقدامنا».ولم تكن صورة الدكتور كافالياوسكاس هي اللقطة المقرّبة الوحيدة التي أظهرتها مسابقة نيكون، ففي عدة دورات من المسابقة جرى تصوير العديد من الحشرات والكائنات الدقيقة بشكل مبهر، لتظهر تفاصيل وجوهها لأول مرة، ومنها وجه العنكبوت ووجه حشرة الفراش والنمل الأبيض وخنفساء الجواهر الحمراء المرقطة.