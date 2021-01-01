شاهد | ماعز تقلد سلوك الطيور.. فيديو يثير أعجاب رواد «السوشيال ميديا»



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة كبيرة من الماعز تقف على شجرة في مشهد غريب أثار حيرة المتابعين، في حين يظهر أسفل الشجر مجموعة من السياح يقومون بإلتقاط الصور ويتابعون المشهد.



تساءل المتابعون عن مصدر الفيديو والمكان الذي يظهر فيه الماعز بهذا الشكل، وأشار موقع ridus الروسي، إلى أن الفيديو تم التقاطه في المغرب، حيث يقوم الرعاة بإجبار الماعز على صعود الأشجار بسبب قلة العشب على الأرض، حيث تتغذى هذه الحيوانات على ثمار الأشجار، وتبصق على الأرض بذور الأركان، والتي يتم استخدامها بعد ذلك في استخراج زيت الأركان نفسه منها، وهو زيت ذو قيمة كبيرة في مستحضرات التجميل والطبخ.



وانتشر الفيديو على مواقع التواصل، وتفاعل معه العديد من المستخدمين بشكل ساخر.