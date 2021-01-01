رجل يحقق رقما عالميا .. بممارسة تمارين شاقة على ارتفاع 6000 متر..



تيم ميجينسون تيم ميجينسون

حطمت مجموعة من المتسلقين، بقيادة تيم ميجينسون، الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس لأعلى فئة لياقة بدنية في نيبال، بعدما سافروا إلى آسيا للقيام ببعض التمارين الرياضية الشاقة على ارتفاع 6000 متر من سطح الأرض.



وهدف تيم ميجينسون من Body Shape Fitness، إجراء جلسة لياقة لمدة 30 دقيقة بما في ذلك تمارين الضغط والألواح في "ميرا بيك" بنيبال في محاولة لتحطيم الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس البالغ 5714 مترًا.



وبعد 9 أيام من التسلق، كسر المدرب الشخصي و8 آخرون هذا الإنجاز من خلال المشاركة في تمارين رياضية شاقة على ارتفاع 6036 مترًا.

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وقال تيم: "بقينا في هاي كامب على قمة ميرا وفي اليوم العاشر وصلنا إلى قمة ميرا بيك على ارتفاع 6476 مترًا، والجميع التزم بالمهمة وذهب الجميع بعقلية إيجابية".وأضاف تيم قائلاً: "أود استكشاف ارتفاعات أكثر تطرفًا لأرى إلى أي مدى يمكن أن تأخذني قدرتي".وتعد موسوعة «جينيس»، الآن من أكثر المراجع دقة والتي يتم الرجوع إليها للتعرف على الأرقام القياسية.وتحتوي موسوعة «جينيس» على الأرقام القياسية الأعلى في كل تخصص؛ فمثلاً تحتوي على أقوى رجل في العالم، وأطول امرأة في العالم، وأضخم قط في العالم.وبحسب موقع شركة «جينيس» للأرقام القياسية على الانترنت، ذكرت الشركة، أن طبعة عام 2006م احتوت على 64000 رقمٍ قياسي عالمي في مختلف المجالات والفعاليات على المستويين الفردي والجماعي، وقد ذكر الموقع ذاته أن الموسوعة هي الموسوعة الأولى التي يُباع منها 100 مليون نسخة في الأسواق، وهذا رقم قياسي بحد ذاته جعلها تدخل الموسوعة هي أيضاً.وظهرت فكرة الموسوعة في العام 1951م، ففي ذلك العام دخل هيوج بيفر صاحب منصب مدير معمل «جينيس» لصناعة البيرة جدالاً مع شخص آخر أثناء مشاركته في إحدى رحلات الصيد، وكان الجدال حول أسرع طائر في العالم يُستخدم كطريدة في ألعاب الرماية الأوروبية، هل هو الزقزاق الذهبي أم الطيهوج، وفي تلك اللحظة أدرك بيفر مدى النجاح الذي قد حققته الموسوعة التي تأتي بإجابة وافية على هذه الأنواع من الأسئلة.