بأقل التكاليف .. طريقة عمل العيش الشامي في البيت



العيش الشامي العيش الشامي



المحتويات

طريقة رشا الشامي لعمل العيش الشامي

مقادير عمل العيش الشامي

طريقة عمل العيش الشامي

طريقة الشيف آسيا لعمل العيش الشامي

مكونات العيش الشامي:



أسعار المخبوزات ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل لافت للنظر، ويعد العيش الشامي من أشهر أنواع المعجنات، التي ارتفع سعرها، في حين أنه يمكن عمل العيش الشامي في البيت، بكل سهولة، بدلا من شرائه جاهز، فلقد أصبح العيش الشامي، هو الأكثر طلبا لعمل مختلف أنواع السندوتشات؛ فهو يعطي مذاقا خاصة للأطعمة، وخاصة الفراخ واللحوم، ولأن الكثير من ستات البيوت أصبحت تحاول إجادة عمل مختلف الأطعمة التي اعتادت شراءها جاهزة من الخارج، وذلك إما للتوفير في الميزانية، أو للحفاظ على صحة أفراد أسرتها، بعد أن اجتاح فيروس كورونا المستجد العالم كله، وأصبح جزءا مزعجا ومخيفا من حياة الجميع، فتبحث الكثير من ستات البيوت عن طريقة عمل العيش الشامي في البيت.



طريقة رشا الشامي لعمل العيش الشامي

قد يعجبك أيضا...

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل العيش الشامي، في البيت، حتى تتأكدي من نظافة وجودة المكونات.مقادير عمل العيش الشامي2 كوب دقيقملعقه كبيرة زيت ذرةذرة ملحنصف ملعقة صغيرة سكرمعلقة ونصف صغيرة خميرةكوب ماء دافئ للعجنطريقة عمل العيش الشامينضع الخميرة على السكر وقليل من المياه الدافئة حتى حتى يتم تفاعل الخميرة مع بعضها.ثم نضيفها على باقى المكونات ونعجنها لمدة 5 دقائق على الأقل وتغطى وتترك فى مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعة .ويتم تقطيعها الى كور صغيرة حوالى 40 كرة وتترك لمدة نصف ساعة أخرىقومى بتشغيل الفرن على درجة حرارة 220 قبل البدء بفرد،العجينةثم تفرد بالمردانةوبعد الانتهاء من فردها توضع قطع الخبز فى صاج الفرن ويتم خبزها ويمكن تشغيل الشواية ويخبز لمدة دقيقتين تقريبا.طريقة الشيف آسيا لعمل العيش الشاميكذلك نستعرض طريقة الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، في عمل العيش الشامي.مكونات العيش الشامي:خميرة - ملعقتان صغيرتانسكر - ملعقة كبيرةماء دافئ - كوب وربعدقيق - 3 أكواب ونصفملح - نصف ملعقة صغيرةزيت للقلي - بحسب الحاجةطريقة عمل العيش الشامي:1- في وعاء صغير الحجم، ضعي الخميرة وربع كوب من الماء ثم اخلطي المكونات حتى تتداخل.2- أضيفي السكر ثم اتركي المكونات جانبًا لحوالي 10 دقائق.3- أنخلي الملح وكوبان ونصف من الدقيق في وعاء متوسط الحجم، احدثي فجوة في الوسط ثم اضيفي مزيج الخميرة وما تبقى من الماء.4- أخلطي المكونات بواسطة يديك حتى تتشكّل عجينة متماسكة مع إضافة ما تبقى من الدقيق بالتدريج.5- ضعي العجينة على سطح صلب ثم ادعكيها لحوالى 10 دقائق حتى تصبح ليّنة.6- إدهني العجينة بالقليل من الزيت ثم غطّيها واتركيها جانبًا لحوالي ساعتين حتى يتضاعف حجمها.7- قسمّي العجينة الى كرات صغيرة الحجم ثم افردي كلّ كرة الى دائرة رقيقة السماكة.8- حمّي الصاج ثم ضعي دوائر العجينة واتركيها حتى تنضج من الجهة الأولى.9- إقلبي العجينة الى الجهة الثانية حتى تتحمّر ثم قدمي الخبز مباشرة على سفرتك.