طرق العلاج .. أسباب كذب الطفل



أسباب كذب الطفل أسباب كذب الطفل



اكتشاف الأم أن طفلها يكذب، ويختلق أحداث أو روايات من الخيال، ليتجنب العقاب، أو ليلقي اللوم على أحد الأصدقاء، أو الإخوة، يصيبها بالصدمة، فيعد الكذب من أسوأ العادات والسلوكيات التي قد يواجهها الآباء عند تربيتهم لأطفالهم، فهو من الصفات التي يصعب على كثير من الآباء تقويمها.





أسباب الكذب عند الأطفال





وعن أسباب الكذب لدى الطفل تشير الخبيرة النفسية الدكتورة سهام حسن، إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع الطفل للكذب، ومنها ما يلي

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افتقار الطفل لوجود القدوة الحسنة في بيئته التي يعيش فيها فمشاهدة الصغير للكبار عندما يمارسون اسلوب الكذب في حياتهم اليومية له اكبر الاثر في حذو الصغير لهذا السلوك.انفصال الوالدين ومكوث الطفل مع الزوجة الجديدة فيتخذ الكذب كوسيلة لتسهيل اموره.القسوة في التعامل مع الطفل تجعله يلجأ للكذب ليحمي نفسه من العقاب.التفرقة في المعاملة بين الأبناء يدفع الطفل للكذب على اخيه لغيرته الشديدة منه وحبا للأنتقام.علاج الكذب عند الاطفالولعلاج مشكلة الكذب تقدم سهام بعض الحلول:لابد عزيزي المربي أن تكون قدوة حسنة للطفلاجعل الطفل يعتاد المصارحة وألايخاف مهما أخطأ، لأن الطفل يندفع للكذب في بعض الاحيان خوفا من الضرب والعقابتجنب عقابه بقسوة، فالعقاب أسلوب غيرمجدي ووسيلة مضلله لتعديل سلوك الكذبيجب أن نزرع في الطفل المفاهيم الأخلاقية والدينية وأن نوضحها له.ناقش معه السبب الذي دعاه للكذب وأخبره بأنه ان اعترف بخطأه لن يعاقب.ابتعد عن تحقيره والسخرية او التشهير به امام اخوته منه لأن ذلك يخفض من مفهوم ذاته وبالتالي قد يلجأ للكذب لأخفاء مواطن الضعف في شخصيته امامك.قد يكون طفلك لايكذب بل يتخيل وتتوقع أنت أنه يكذب فوضح له الفرق بين الاثنين.أشكال الكذب غير المقصوديجب التنبه الى انه لدى بعض الأطفال سعة في الخيال تدفعهم لابتداع مواقف وقصص لا ينسجها أي منهم في أساس من الواقع وانها امور يلقفها الطفل حتى يجد نفسه بين الاخرين ولا يتجاهله من حوله ورغبة في تحقيق مكانته فيشعر الطفل انه حقق ذاته وهذا يسمى بالكذب الخياليأيضا بعض الاطفال يلجأ للكذب عن غير قصد عندما تلتبس عليه الحقيقة ولا تساعده ذاكرته على سرد التفاصيل فيحذف بعضها ويضيف الآخر بما يناسب امكانياته العقلية وهذا النوع من الكذب يسمى بكذب الالتباس يزول من تلقاء نفسه عندما تصل الامكانات العقلية للطفل الى مستوى يمكنه من ادراك التفاصيل وتذكر تسلسل الاحداث ولا يعني هذا الكذب انحراف في السلوك.