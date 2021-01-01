تعرف عليها .. فاكهة منخفضة السعرات تعزز صحة القلب

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فوائد الكاكا عديدة لصحة الجسم، كما أنها تمتاز بطعمها الحلو، ومذاقها اللاذع، وتنضج ثمار شجرة الكاكا غالبًا في فصل الخريف، ونستعرض في هذه السطور فوائد الكاكا المتعددة.



الكاكا فاكهة منخفضة السعرات الحرارية، ويمكن تناولها إما طازجة أو مجففة، وهي غنية بمعادن الفسفور والكالسيوم، والفيتامينات، مثل فيتامين أ.





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فوائد الكاكاوتتضمن فوائد الكاكا في أنها بها سعرات حرارية قليلة، لكنها غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، إضافة إلى تشبع محتواها بفيتامين أ الضروري لتقوية المناعة، والنظر، ونمو الأجنة.وتحتوي الكاكا على مضادات الأكسدة، مثل مركبات الفلافونويد والكاروتينات الضرورية للصحة، وتعد الكاكا من أغنى الفواكه التي تساهم في الحفاظ على صحة القلب، لاحتوائها على مضادات الأكسدة، التي تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال خفض ضغط الدم، وخفض مستوى الكوليسترول الضار به.تساعد في إنقاص الوزن.تساعد في إيقاف النزيف.تنظم مستوى السكر في الدم.تقليل احتباس السوائل بالجسم.إزالة السموم من الجسمالحفاظ على صحة الكبد.فوائد الكاكا لضغط الدموتوصلت الأبحاث العلمية إلى فوائد الكاكا لضغط الدم، فهي تعمل على خفض مستويات ضغط الدم في الجسم، كما لها دور في ضبط مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، أي أنها تحمي الجسم من الإصابة بجلطة القلب المفاجئة.فوائد الكاكا لتقليل الالتهاباتوفيما يخص فوائد الكاكا لتقليل الالتهابات، فإنها تحتوي على فيتامين سي، الذي يعتبر من أهم الفيتامينات الموصى بها في منع الالتهابات بالجسم، ومن فوائدها أيضًا الوقاية من الأمراض التي ترتبط بالالتهاب المزمن، مثل السكر، والتهاب المفاصل، والسمنة، وأمراض القلب.فوائد الكاكا للبصرأما فيما يخص فوائد الكاكا للبصر، فإن تناولها بانتظام يحافظ على صحة العين وتحسين الإبصار والرؤية الصحيحة، كما تقلل الكاكا من خطورة الإصابة بأمراض العين، التي قد تسبب فقدان البصر.فوائد الكاكا لتقوية المناعةيعزز تناول فاكهة الكاكا الجهاز المناعي لاحتوائها على فيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة ويزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تعتبر خط الدفاع الأساسي في الجسم ضد الأجسام الغريبة سواء البكتيرية، أو الفيروسية، أو الفطرية.فوائد الكاكا في تعزيز صحة الجهاز الهضميالكاكا مصدر غني بالألياف، فهي تحتوي على ما يقارب من 20% من احتياج الجسم اليومي من الألياف، ما يحفز حركة الأمعاء، ويقي من الإصابة بالإمساك، ويزيد إفراز العصارة المعدية.كما تقي الكاكا من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وتدعم عملية الأيض وتمنع أكسدة البروتينات الدهنية.