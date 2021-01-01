أعراض السكتة الدماغية التي تشير لعلامة تحذير مبكرة



السكتة الدماغية السكتة الدماغية



تسمى السكتة الدماغية أيضًا بنوبة دماغية، ويحدث ذلك عندما يمنع شيء ما إمداد ال إلى جزء من الدماغ أو يمكن أن يحدث عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ.







ويمكن أن تتسبب السكتة الدماغية في تلف أجزاء من دماغك أو موتها، كما يمكن أن يؤدي إلى إعاقة طويلة الأمد أو حتى الموت، وقد تكون الإصابة بسكتة دماغية مخيفة، لذا من المهم معرفة علامات السكتة الدماغية، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

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اكتشاف العلامات المتقدمة للسكتة الدماغيةيمكن أن تكون الأعراض الأولية للسكتة الدماغية خفيفة وغير محددة، مما قد يؤدي إلى تشخيص خاطئ ونتائج مدمرة على المدى الطويل، وهناك بعض الأعراض مثل الدوار والدوخة، والتي يمكن أن تؤدي إلى سقوط غير مبرر، قد تحدث في الأيام إلى الأسابيع التي تسبق الحالة.الدوار والدوخة من علامات الإصابةيمد الجهاز الشرياني الفقاري القاعدي النخاع والمخيخ والبطن والدماغ المتوسط ??والمهاد والقشرة القذالية بالدم، وعندما ينقطع تدفق الدم داخل نظام المواد الفقارية القاعدية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى سكتة دماغية خلفية، والتي تمثل 25 في المائة من جميع السكتات الدماغية الإقفارية.تلاحظ جمعية السكتة الدماغية أنه في بعض الأحيان يمكن أن تظهر هذه الأعراض قبل أسابيع أو شهور أو بعد حدوث السكتة الدماغية.فهم متلازمة الدهليزعندما يحدث السقوط، يكون ذلك عادةً نتيجة إصابة الشخص بنوبة من الدوار والدوخة وعدم التوازن الشديد، وفي عام 2018، حدد تقرير نُشر في مجلة Stroke الدوخة والدوار كعلامات لنوبات متلازمة الدهليز.علامات أخرى للسكتة الدماغيةوتشمل العلامات المهمة الأخرى للسكتة الدماغية ما يلي:ضعف في الذراعينضعف أو شلل أسفل أحد جانبي الجسم بما في ذلك الساقين والقدميننطق الكلمات بترتيب خاطئ أو نسيان الكلماتصداع حاد ومفاجئفقدان البصرفقدان الذاكرة