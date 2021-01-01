الإخواني أبو إسلام .. أحمد موسى ينشر تسجيلًا صوتيًا له

أذاع الإعلامي أحمد موسى، تسجيلًا صوتيًا للإرهابي الإخواني أبو إسلام، أحد قيادات الجماعة الإرهابية، يتحدث خلاله عن مخطط الجماعة بشأن ما يسمى دعوات النزول في 11 نوفمبر.
وقال الإرهابي الإخواني أبو إسلام، خلال التسجيل المسرب، عبر برنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية صدى البلد، مساء السبت: هدفنا ليس مصر فقط ولكن الوصول إلى أستاذية العالم، ولا نستهدف مصر وحدها والموضوع أكبر مما يظن الناس".
وتابع: "نسعى لإقامة الخلافة وعندما نتمكن سيبدأ عصر الدماء، وحينما تكلل جهودنا بالنجاح سيبدأ عصر الدماء، كل اللي فات ليس دماء، الدماء لم تأتِ قبل ولكن تأتي بعد".
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