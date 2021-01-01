تعرف علي فوائد القرنفل



القرنفل القرنفل



القرنفل من النباتات الطبيعية، ويتميز برائحته الجذابة، وفوائد القرنفل التي قد يعلمها الكثيرين تتمثل في علاج آلام الأسنان، وكذلك في علاج الضغط المنخفض، لأن المتعارف عليه أن القرنفل يرفع ضغط الدم،، ولكن فوائد القرنفل عديدة ومختلفة، وقد يفاجأ الكثيرين بما يعالجه القرنفل من امراض، وبالفوائد التي يقدمها لجسم الانسان.







ويعتبر القرنفل من النباتات العطرية المميزة بقوة رائحته، كما أنه من أقدم التوابل التي تستخدمها النساء على نطاق واسع في الكثير من الاطعمة، وعلى رأسها القهوة العربية.

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فوائد القرنفل الطبيةويؤكد محمد سلام خبير التداوي بالأعشاب، أن فوائد القرنفل للانسان مذهلة، ويجب الاستفادة منها، بشتى الطرق، فهو غني بالمواد المضادة للأكسدة، والبروتينات، والألياف والكالسيوم والحديد والزنك والبوتاسيوم والنياسين وحمض الفوليك والفيتامينات B، فيتامين C، فيتامين E، فيتامين K وفيتامين D.ويستعرض خبير التداوي في السطور التالية، أهم فوائد القرنفل للإنسان، محذرا مرضى ضغط الدم المرتفع من تناوله، لأنه يزيد من معدلات ضغط الدم.القرنفل يعالج اضطرابات الجهاز الهضميالقرنفل أفضل علاج لعلاج عسر الهضم، كما أنه يزيد من إفراز الإنزيمات الهضمية، كما أنه يقلل من الغازات، وانتفاخ البطن، وتهيج المعدة، وحتى الغثيان.يمكن تناول مشروب القرنفل قبل تناول أي وجبة لتحفيز إنتاج اللعاب، وبالتالي يحفز الجهاز الهضمي، ويمكن أن يعمل على تقليل الحموضةعلاج مرض السكري بالقرنفلالقرنفل جيد بالنسبة لأولئك الذين لديهم ارتفاع بمستوى السكر في الدم، كما أنه يقوم بدور الأنسولين في الجسم، فهو يساعد على نقل السكر الزائد من الدم إلى خلايا الجسم.للعظام والمفاصل والعضلاتالقرنفل غني بـ"الأوجينول" و"الفلافونيدات"، وهي مواد تزيد من كثافة العظام والمعادن في العظام، لذلك يعد الأفضل للذين يعانون من ضعف العظام، وخاصة النساء، وكبار السن.كذلك يعد مسكنا جيدا لآلام العضلات، ويمكنك استخدام مشروبه ككمادات باردة لعلاج آلام العضلات.القرنفل يقوي المناعةتناول القرنفل يحميك من الأمراض المعدية كلها تقريبا، كما أنه يعمل على تعزيز الجهاز المناعي، لأنه يزيد من عدد خلايا الدم البيضاء، مما يساعد الجسم على مكافحة الإصابة بالأمراض المعدية.آلام الأسنانقد تكون هذه الفائدة هي الأشهر على الإطلاق للقرنفل، فيمكن علاج تورم اللثة عن طريق تناول مشروب القرنفل الدافيء، فهو أفضل مسكن للتخلص من ألم اللثة أو الأسنان.ويمكن استخدام مشروب القرنفل الساخن كغرغرة لقتل البكتيريا الموجودة في الفمتطهير الجلدالقرنفل يمكن أن يكون فعال في علاج مشاكل الجلد، كالتخلص من التهابات الجلد.الحمىيحتوي القرنفل على فيتامين E و K، لذلك فهو مفيد عندما كنت تعاني من الحمى، فيمكن أن يقلل من درجة حرارة الجسمالطفيلياتمشروب القرنفل جيد بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الطفيليات المعوية، وآلام في البطنتعقيم اليدينما قد لا يعلمه الكثيرين أنه يمكنك غسل اليدين بمشروب القرنفل، فهو بمثابة مادة معقمة، فيمكنه القضاء على البكتيريا.