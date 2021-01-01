إصابة قوية لـ إبراهيما نداي وغيابه عن السوبر المصري

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إبراهيما نداي



تلقي الزمالك ضربة جديدة بإصابة لاعبه السنغالي إبراهيما نداي.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الجناح الأيمن تعرض لإصابة في العضلة الخلفية.

وتتراوح مدة غياب اللاعب بين 3 إلى 4 أسابيع.

وبذلك سيغيب نداي عن الأبيض في مباراة السوبر المصري ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل.

وغاب نداي عن مباراة سموحة في الجولة الأولى من الدوري المصري.

نداي شارك مع الزمالك خلال 3 مباريات وسجل هدف في شباك فلامبو البوروندي ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
يأتي ذلك بعد إعلان الزمالك إصابة قائده محمود حمدي "الونش" وغيابه لمدة ربما تصل لـ 6 أشهر. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وانتصر الزمالك في الجولة الأولى بنتيجة 2-0 على سموحة.

المصدر: filgoal

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