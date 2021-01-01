إصابة قوية لـ إبراهيما نداي وغيابه عن السوبر المصري

إبراهيما نداي
تلقي الزمالك ضربة جديدة بإصابة لاعبه السنغالي إبراهيما نداي.
وحسبما علم FilGoal.com فأن الجناح الأيمن تعرض لإصابة في العضلة الخلفية.
وتتراوح مدة غياب اللاعب بين 3 إلى 4 أسابيع.
وبذلك سيغيب نداي عن الأبيض في مباراة السوبر المصري ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل.
وغاب نداي عن مباراة سموحة في الجولة الأولى من الدوري المصري.
نداي شارك مع الزمالك خلال 3 مباريات وسجل هدف في شباك فلامبو البوروندي ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
يأتي ذلك بعد إعلان الزمالك إصابة قائده محمود حمدي "الونش" وغيابه لمدة ربما تصل لـ 6 أشهر. (طالع التفاصيل)
ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من الدوري المصري.
وانتصر الزمالك في الجولة الأولى بنتيجة 2-0 على سموحة.
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