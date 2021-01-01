

قوات كييف قوات كييف



أكد الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي دانيال ديفيس أن القوات الأوكرانية ستفقد قدرتها القتالية في حال قطع خطوط الإمداد عنها في مقاطعتي فولين، ولفوف الغربيتين على حدود الناتو.



وأشار ديفيس إلى أنه "إذا تم قطع الطريق البري من بولندا، فلن يكون لأوكرانيا عمليا أي فرصة للقتال لأكثر من بضعة أشهر".



وأضاف أن الطريق البديل لتمرير الأسلحة الغربية عبر جبال كاربات غربي أوكرانيا سيكون صعبا جدا ومحدودا من حيث الكمية.

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ولفت إلى أنه في هذه الحالة، ستنفد لدى قوات كييف الذخيرة وصواريخ راجمات هيمارس، ولن يتسنى تعويضها في الوقت المناسب، وفي الوقت نفسه ستستمر خطوط إمداد روسيا بأمان لتزود قواتها بكل ما تحتاجه.وأكد أن الهجوم على مدينتي فولين ولفوف من شأنه أن يستنزف جيش زيلينسكي ويضعه أمام التفاوض مع موسكو، أو الهزيمة الساحقة.المصدر: نوفوستي