كولر يعلن قائمة الأهلي – عودة بيرسي تاو وياسر إبراهيم لمباراة أسوان

آخر الأخباراخبار الرياضة › كولر يعلن قائمة الأهلي – عودة بيرسي تاو وياسر إبراهيم لمباراة أسوان

صورة الخبر: كولر
كولر



عاد بيرسي تاو مهاجم الأهلي لقائمة فريقه لمباراة أسوان في الدوري بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

ويلعب الأهلي ضد أسوان في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وغاب بيرسي تاو عن مباريات الأهلي في الشهور الماضية للإصابة.

كذلك عاد ياسر إبراهيم لقائمة الأهلي بعد الغياب عن قائمة الفريق في المباريات الماضية.

وخرج من القائمة طاهر محمد طاهر بعدما حصل على طرد في المباراة السابقة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:
المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – محمد هاني – أكرم توفيق – كريم فؤاد

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – أحمد عبد القادر – برونو سافيو

الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – شادي حسين – حسام حسن

وفاز الأهلي في المباراة الأولى على الإسماعيلي بهدف دون رد سجله شادي حسين.

المصدر: filgoal

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كولر يعلن قائمة الأهلي – عودة بيرسي تاو وياسر إبراهيم لمباراة أسوان

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
96349

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager