مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 .. الأعلى للجامعات يحددها

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كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الخطة الزمنية للفصل الدراسي الأول وأكدت ، أن مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول لن يحدث بها أي تغيير، وتسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي 2023-2022 بالجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية حيث بدأت الدراسة يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، بينما تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعاً تنتهي في 5 يناير 2023، وتبدامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 يوم 9 يناير 2023، وتستمر حتى يوم 26 يناير 2023.









اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

امتحانات نصف العام 2023

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

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وبدأ المجلس الاعلى للجامعات اجتماعه الدوري برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، كما يتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا كما يطلع المجلس على سير العملية التعليمية بالجامعات الحكومية و امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 .ويعقد الاجتماع حول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 بحضور ومشاركة رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والمجلس، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة.امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023امتحانات نصف العام 2023 للجامعاتموعد امتحانات 2023و يناقش المجلس ويطلع على مدى التزام الجامعات بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري ومواعيد امتحانات الميدتيرم وموعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا ، والالتزام بتوجيهات وزارة التعليم العالي فيما يخص خطة الأنشطة الطلابية والاستعداد لانتخابات الاتحادات الطلابية.المستشفيات الجامعيةوشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع مذكرة تفاهم وذلك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمجلس العربى للاختصاصات الصحية، وتم عقد التوقيع بحضور الدكتور عادل العدوي رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والدكتور عمر بن عوض الرواس الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، وذلك بمقر الوزارة.وأكد الوزير على أهمية توقيع البروتوكول لتعزيز التعاون المُشترك وتبادل الخبرات بين مصر والدول العربية الشقيقة، وتوثيق علاقات الصداقة التى تجمع بين البلدان العربية من أجل توفير أفضل خدمات تعليمية وطبية وصحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن البروتوكول يساهم في اعتماد البرامج الطبية والتدريب، وتنظيم أنشطة علمية وبحثية مشتركة بما يعود بالنفع على الطرفين.