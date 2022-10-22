المنصات الرقمية .. برفع المُقررات الدراسية الجامعية

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة رفع المُقررات الدراسية على المنصات الرقمية، لتيسير حصول الطلاب على المناهج الدراسية، وذلك تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للوزارة بشأن "التحول الرقمي"، من خلال إتاحة الخدمات الإلكترونية المُختلفة بالجامعات.
وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
في بداية الاجتماع، قدم المجلس التهنئة لكل من الدكتور السيد قنديل بمناسبة تعيينه رئيسًا لجامعة حلوان، وكذلك الدكتور سلامة داود رئيسًا لجامعة الأزهر متمنين لهما مزيدًا من التقدم والازدهار.
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