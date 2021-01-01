سرقت حقائب الطالبات .. القبض علي طبيبة مزيفة بإحدى الجامعات بالتجمع الخامس

ضبط رجال المباحث إحدى السيدات لسرقتها حقائب خاصة بالفتيات من داخل إحدى الجامعات بالقاهرة.
تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أربعة فتيات بإكتشافهن سرقة حقائبهن وبداخلها هواتفهن المحمولة وبعض المتعلقـات من داخل إحدى الجامعات بدائرة القسم .
بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "لها معلومات جنائية" ، أمكن ضبطها وبحوزتها (بطاقة تحقيق شخصية منتحلة صفة "طبيبة") .
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