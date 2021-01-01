تفاصيل .. إيران تعلن تلقيها رسالة جديدة من واشنطن بشأن الاتفاق النووي



إيران تعلن تلقيها رسالة جديدة من واشنطن إيران تعلن تلقيها رسالة جديدة من واشنطن





أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أن إيران تلقت رسالة جديدة من واشنطن بشأن المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني.



وقال عبد اللهيان في تصريحات للتلفزيون الإيراني، متحدثا عن تفاصيل الرسالة، إن الرسالة الأمريكية تحدثت عن أهمية تسوية الخلافات للوصول إلى اتفاق نووي، مشيرا إلى أن تقييم طهران للرسالة هو أن الجانب الأمريك يضع الاتفاق على رأس أولوياته.

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وأضاف عبد اللهيان "الأمريكيون متناقضون في كلامهم وسلوكهم وقبل ثلاثة أيام، تلقينا رسالة من أمريكا وقلنا إنه يجب تسوية تهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجهة لنا".وتابع "تقييمنا حسب الرسالة التي وصلتنا من الجانب الأمريكي هو أن الاتفاق ليس فقط من أولوياتهم، بل أنهم مسرعون جدا لتوقيعه"، مؤكدا أن طهران لن تقدم أي تنازلات إلى الولايات المتحدة في هذا الصدد.