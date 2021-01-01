تفاصيل .. إيران تعلن تلقيها رسالة جديدة من واشنطن بشأن الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أن إيران تلقت رسالة جديدة من واشنطن بشأن المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني.
وقال عبد اللهيان في تصريحات للتلفزيون الإيراني، متحدثا عن تفاصيل الرسالة، إن الرسالة الأمريكية تحدثت عن أهمية تسوية الخلافات للوصول إلى اتفاق نووي، مشيرا إلى أن تقييم طهران للرسالة هو أن الجانب الأمريك يضع الاتفاق على رأس أولوياته.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!