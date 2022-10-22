استقبال طلبات المحولين حتي نهاية الأسبوع في خدمة اجتماعية حلوان

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صورة الخبر: خدمة اجتماعية حلوان
خدمة اجتماعية حلوان


أعلنت إدارة شئون الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان للطلاب المحولين من كليات مناظرة أنه يجب سداد المصروفات الدراسية حتي نهاية الاسبوع الجاري.

ونوهت إدارة الكلية أن أخر موعد لتسليم ملفات الطلاب المحولين " انتظام ، انتساب " و سداد المصروفات الدراسية هو نهاية الاسبوع الجاري .

أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة قد فعّلت خدمات الكترونية لدفع المصروفات الدراسية وتقديمات الطلاب لاستخراج الكارنيهات الخاصة بطلاب الجامعة فى أسرع وقت .

وأوضحت جامعة حلوان ان خطوات دفع المصروفات الدراسية هى :

1- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل منهم.

2- يمكن التوجه لاحد البنوك او الخدمات الالكترونبة و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالشركة التى تم الايداع بها .

3- يتم السداد عبر فروع كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "
ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه .

المصدر: elbalad

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