استقبال طلبات المحولين حتي نهاية الأسبوع في خدمة اجتماعية حلوان

أعلنت إدارة شئون الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان للطلاب المحولين من كليات مناظرة أنه يجب سداد المصروفات الدراسية حتي نهاية الاسبوع الجاري.
ونوهت إدارة الكلية أن أخر موعد لتسليم ملفات الطلاب المحولين " انتظام ، انتساب " و سداد المصروفات الدراسية هو نهاية الاسبوع الجاري .
أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة قد فعّلت خدمات الكترونية لدفع المصروفات الدراسية وتقديمات الطلاب لاستخراج الكارنيهات الخاصة بطلاب الجامعة فى أسرع وقت .
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