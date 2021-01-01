مشروب سحري للأطفال لتقوية المناعة



تقوية المناعة تقوية المناعة





تقوية المناعة من أهم الأشياء التي تهتم بها العديد من الأمهات بالأخص في فترات تغيير الفصول ومع بداية دخول فصل الشتاء لان في هذه الفترة من السنة يتعرض الأطفال لـ نزلات البرد و الأنفلونزا.





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فهناك بعض المشروبات و الأطعمة الصحية التي تساعد في تقوية مناعة الأطفال حتى تستطيع مهاجمة الأمراض و بالأخص الأمراض الموسمية و نزلات البرد التي تنتشر بشكل كبير.كشفت الدكتورة إيمان ضيف، أخصائية أطفال وحديثي الولاده، عن مشروب سحري موجود في كل بيت و يساعد في تقوية مناعة الأطفال ويتناولونه قبل الذهاب إلي المدارس في الصباح الباكر.وكتبت أخصائية اطفال وحديثي الولاده عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك:" عسل ابيض +ليمون+ماء دافى يوميا قبل نزول المدرسه، فهو من أهم المشروبات التي تعمل على تقوية مناعة الأطفال و تحميهم من الأمراض."