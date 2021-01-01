تعرف علي .. موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي



تشيلسي ومانشستر يونايتد تشيلسي ومانشستر يونايتد





يستضيف فريق تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد، اليوم، "السبت"، في قمة مباريات الجولة رقم 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



موعد مباراة قمة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر، ان تنطلق صافرة اللقاء بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب “ستامفورد بريدج".

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ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 20 نقطة، من 6 فوز وتعادلين وتلقى هزيمتين أيضا.في المقابل يأتي مانشستر يونايتد في المركز الخامس، برصيد 19 نقطة، من 6 فوز وتعادل وحيد و3 هزائم.ويسعى كل من الفريقين لتحقيق الفوز، حيث يسعى تشيلسي للحفاظ على مركزه في المربع الذهبي، فيما يتطلع مان يونايتد لاقتحام المراكز الـ4 الأولى.وأصدر مانشستر يونايتد بيانا، عبر موقعه الرسمي، أعلن فيه غياب كريستيانو رونالدو عن قائمة الفريق لمواجهة تشيلسي، مؤكدا على تركيز بقية اللاعبين في الاستعداد لتلك المباراة.وفضل إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، عدم الدفع بالنجم كريستيانو رونالدو، في التشكيل الأساسي للفريق في مباراة توتنهام الماضية.وفي الدقيقة 89 ومع عدم دخول رونالدو كلاعب بديل، التقطت عدسات الكاميرات، مغادرة النجم البرتغالي لملعب أولد ترافورد، وذلك قبل نهاية اللقاء.وتزايدت التكهنات بشأن مستقبل رونالدو في الفريق، بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي، إذ شارك أساسيا مرتين فقط هذا الموسم بالبريميرليج، في الخسارة أمام برنتفورد، والتعادل السلبي مع نيوكاسل.