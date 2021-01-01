تعرف على أهم الابتكارات الذكية الخاصة بخريطة التقنيات الموفرة للطاقة



الابتكارات الذكية الخاصة بخريطة التقنيات الموفرة للطاقة الابتكارات الذكية الخاصة بخريطة التقنيات الموفرة للطاقة

الابتكار أو التطوير الابتكاري هو مصطلح يعني التطوير الخلاق. إنه عبارة عن تطوير قيم جديدة للمستهلك من خلال حلول تتجاوب مع متطلبات جديدة له، أو قديمة للمستهلك أو السوق إنما بطرق جديدة.



ويتم إنجاز ذلك من خلال تفعيل منتجات مبتكرة عبر نوع متخصص من المشاريع يدعى المشروعات الابتكارية.



وفي أغلب الأحيان يتم توظيف طرق أو منهجيات التطوير الابتكاري.

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الآن كشفت خريطة التقنيات الموفرة للطاقة الجديدة عن التقنيات التي يمكن أن توفر لنا المزيد من الطاقة والتي تساعد الدول في الوصول إلى صافي أهدافها الصفرية.– الابتكارات الذكية الخاصة بخريطة التقنيات الموفرة للطاقة:وتُظهر الخريطة العديد من الابتكارات الذكية، بما في ذلك:منصات الهبوط لعمليات تسليم الطائرات بدون طيار.الحافلات التي تعمل بالوقود الهيدروجين.ملعب كرة القدم الذي يعمل بالطاقة الشمسية والرياح.علاوة على ذلك تشمل الخريطة:المباني الخالية من الكربون.المباني المرتفعة المغطاة بالنباتات.المزيد من المساحات الخضراء بين الطرق.الحرارة المعاد استخدامها من المجاري.السكك الحديدية تحت الأرض.لقد عمل الخبراء عبر قطاعي الطاقة والنقل لإنشاء خريطة التقنيات الموفرة للطاقة؛ من خلال العمل مع مجلس المباني الخضراء في بريطانيا، الموصوفة بأنها مخطط لـ “ما يجب أن تطمح إليه مدن بريطانيا”.ويمكن أن يساعد تكييف مثل هذه الابتكارات الذكية في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.وهذا يعني أن أي انبعاثات غازات دفيئة يتم موازنتها بواسطة مخططات لتعويض كمية مكافئة من انبعاثات الغلاف الجوى.وبالإضافة إلى ذلك تعد هذه الخريطة جزءًا من استراتيجية Net Zero في بريطانيا؛ حيث تهدف الحكومة البريطانية إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.وهذا على الرغم من أن الوصول إلى الهدف قد يتطلب إعادة التفكير بشكل كبير في شكل المدينة.