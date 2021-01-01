مسارات مهنية في تصميم ألعاب الفيديو



تصميم ألعاب الفيديو تصميم ألعاب الفيديو

قد تسمح لك الطبيعة الواسعة والمتعددة التخصصات لدرجة البكالوريوس في تصميم ألعاب الفيديو Video Game بالاختيار من بين مجموعة واسعة من المسارات المهنية، وقد تشمل بعض الخيارات الوظيفية الشائعة: المدير الفني أو مطور البرمجيات أو مصمم ألعاب الفيديو؛ أو فنان الوسائط المتعددة أو رسام الرسوم المتحركة أو مبرمج الكمبيوتر.





مدير فني

بصفتك مديرًا فنيًا يمكنك الإشراف على الاتجاه الفني للمشروع وإبقاؤه على المسار الصحيح؛ من خلال إدارة ميزانيات المشروع والجداول الزمنية والموارد.



قد يشمل جزء من مسؤوليتك كمدير فني إدارة الموارد البشرية، مثل مصممي ألعاب الفيديو ورسامي الرسوم المتحركة ومبرمجي الألعاب الذين يعملون على جوانب مختلفة من تطوير الألعاب، كما يمكنك أيضًا إجراء المراجعة النهائية والموافقة على تصميم اللعبة المكتمل قبل إطلاقه للجمهور.

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مطور البرمجياتبصفتك مطور برامج قد تتطلب منك وظيفتك التخطيط لصيانة اللعبة وترقيتها وتنفيذها؛ ما يضمن أن التحديثات والتغييرات ليس لها تأثيرات سلبية أو عواقب غير مقصودة على وظائف اللعبة أو تجربة المستخدم.قد تشمل المسؤوليات الأخرى: المشاركة في تخطيط التصميم التقني أثناء عملية تطوير اللعبة وإجراء اختبار المستخدم واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.مصمم ألعاب الفيديوكمصمم ألعاب فيديو يمكنك المشاركة في تصميم هياكل ألعاب فيديو شاملة. قد يشمل ذلك إنشاء أصول ألعاب الفيديو، وتطوير الوقائع المنظورة، وتحديد مستويات اللعبة، وبناء السير الذاتية والسمات الشخصية.يمكنك أيضًا الانخراط في إدارة المشروع أثناء العمل مع أعضاء الفريق الآخرين لإكمال المهام، وقد تشمل هذه المهام: تخطيط الوقائع المنظورة وكتابة النصوص ووضع سيناريوهات سيختبرها المستخدمون أثناء لعب اللعبة.فنان رسوم متحركة متعدد الوسائطبصفتك فنانًا متعدد الوسائط ورسام رسوم متحركة في مجال تصميم الألعاب يمكنك استخدام برامج وأجهزة الكمبيوتر لإنشاء الرسوم التوضيحية والرسوم المتحركة، وتصميم أو تطوير تأثيرات بصرية بناءً على الاتجاه الفني لتصميم لعبة فيديو.وفي حين أن العديد من الفنانين ورسامي الرسوم المتحركة قد يعملون بشكل مستقل يمكنك أيضًا العمل مع العديد من أعضاء الفريق، بما في ذلك المخرجون الفنيون ومصممو ألعاب الفيديو؛ للتأكد من أن العناصر الرسومية تتماشى مع الرؤية الفنية لأي مشروع معين.مبرمج حاسوبكمبرمج كمبيوتر قد تكون مسؤولًا عن كتابة واختبار الكود لتصميمات ألعاب الفيديو. يمكنك أيضًا أخذ التصميمات التي أكملها مطورو البرامج وإحياؤها من خلال رمز مكتوب يمكن لأجهزة الكمبيوتر قراءته وتفسيره.قد تشمل المهام الإضافية اختبار البرنامج؛ ما يضمن عمل ألعاب الفيديو كما هو متوقع وتوفير تجربة مستخدم عالية الجودة. كما أن هناك العديد من البدائل لدراسة تصميم الألعاب التقليدية عبر الإنترنت والتي قد تتماشى مع أهدافك. خاصة إذا كنت مهتمًا بتعليم أكثر تركيزًا في الرسوم المتحركة أو علوم الكمبيوتر أو تجربة المستخدم.هل مصمم الألعاب مهنة جيدة؟إذا كان لديك شغف بخصوص ألعاب الفيديو وكنت مهتمًا بمتابعة مهنة تسمح لك بموازنة الإبداع مع التفكير التقني القائم على الكمبيوتر فقد تكون مهنة تصميم الألعاب مناسبة لك. وربما تجد وظيفة مناسبة في شركة Valve Corporation وهي عملاق من عمالقة ألعاب الفيديو في العالم.تجمع الوظائف في تصميم الألعاب بين الإبداع والتفكير النقدي. ويُظهر هذا المجال أيضًا نموًا وظيفيًا إيجابيًا خلال العقد المقبل وبراتب سنوي أعلى من المتوسط.ما هي الدرجة التي يجب أن أحصل عليها لتصميم ألعاب الفيديو؟هناك العديد من خيارات البرامج المتاحة لك إذا كنت مهتمًا بمتابعة درجة تصميم ألعاب الفيديو. بما في ذلك برامج البكالوريوس في الفنون الجميلة والعلوم. وإذا كنت مهتمًا أكثر بالفن والإبداع في تصميم ألعاب الفيديو فقد تفضل متابعة درجة تصميم الألعاب القائمة على الفنون. مثل بكالوريوس الآداب في الوسائط التفاعلية.وإذا كنت مفتونًا بالجانب التقني والقائم على الكمبيوتر لتصميم ألعاب الفيديو. فقد تتفوق في برنامج درجة علمية يعتمد على العلوم وأجهزة الكمبيوتر.